Vishwanath Suresh, Vanshaj, Devika Ghorpade Clinch Gold

Fidèles à leurs favoris, les jeunes boxeurs indiens Vishwanath Suresh, Vanshaj et Devika Ghorpade ont remporté des victoires 5-0 pour décrocher l’or aux Championnats du monde de boxe hommes et femmes IBA 2022 à La Nucia, en Espagne.

Vishwanath, né à Chennai, a offert à l’Inde sa première médaille d’or aux championnats après avoir battu Ronel Suyom des Philippines sans transpirer lors de la finale masculine des 48 kg.

Cela s’est produit après que Bhawna Sharma a remporté la médaille d’argent dans la catégorie féminine des 48 kg alors qu’elle concédait une défaite 0-5 contre l’Ouzbékistan Gulsevar Ganieva lors du match d’ouverture de la journée. Ashish (54 kg) a été l’autre Indien à terminer avec une médaille d’argent. Il s’est battu 1-4 contre le pugiliste japonais Yuta Sakai dans une finale masculine palpitante.

Pendant ce temps, Devika, originaire de Pune, a ajouté une deuxième médaille d’or au décompte de l’Inde lorsqu’elle a dominé l’Anglaise Lauren Mackie dans la finale féminine des 52 kg.

Ensuite, le jeune champion d’Asie Vanshaj a conclu la journée en beauté pour l’Inde en remportant sa troisième médaille d’or. Le boxeur confiant basé à Sonipat a fait un travail léger sur Demur Kajaia de Géorgie lors de l’affrontement au sommet des 63,5 kg masculins.

L’Inde a dominé le décompte des médailles avec 11 dans l’édition en cours de l’événement, suivie de l’Ouzbékistan (10), de l’Irlande (7) et du Kazakhstan (7).

Les championnats de cette année ont vu la participation de près de 600 boxeurs de 73 pays. Les huit médailles de l’Inde dans la section féminine sont également les plus élevées de tous les pays.

Ayant déjà remporté trois médailles d’or, Ravina (63 kg) et Kirti (+81 kg) tenteront d’ajouter deux autres médailles d’or au minou de l’Inde lorsqu’elles se battront lors de la finale féminine le dernier jour de la compétition. Ravina et Kirti affronteront respectivement Megan deCler des Pays-Bas et Elizabeth D’Arcy d’Irlande.

Outre trois médailles d’or et deux d’argent lors de l’avant-dernière journée, le décompte de l’Inde comprend également quatre médailles de bronze, provenant de Tamanna (50 kg), Kunjarani Devi Thongam (60 kg), Muskan (75 kg) et Lashu Yadav (70 kg), qui ont terminé leurs campagnes dans le demi finales.

