Vishnu Manchu passe en revue le teaser Adipurush de Prabhas en tant que Telugu: “Je me suis senti trompé; Quand je regarde Prabhas…’

Les créateurs d’Adipurush ont été confrontés à des critiques massives depuis la sortie du teaser du film mettant en vedette Prabhas en tant que Ram, Kriti Sanon en tant que Sita et Saif Ali Khan en tant que Ravana. Alors que le réalisateur Om Raut a défendu les effets visuels du film en disant qu’il n’était pas destiné aux téléphones portables mais aux grands écrans, Vishnu Manchu a maintenant partagé son point de vue honnête sur le teaser du film en tant que Telugu.

Exprimant son mécontentement face au teaser d’Adipurush, Vishnu a déclaré à DNA dans une interview que tout le monde pensait qu’ils faisaient Ramayan et que ce serait un film d’action en direct grand public. Mais personne ne s’attendait à ce que ce soit un film d’animation. Les gens ont donc été déçus du résultat et ont donc dû faire face à un trolling massif sur les réseaux sociaux.

Il a en outre déclaré qu’Adipurush est dans la lignée de Rajinikanth, Deepika Padukone avec Kochadaiiyaan, qui était un film d’animation. Il a déclaré que les créateurs n’avaient pas répondu aux attentes du public et qu’ils se sentaient trompés après avoir regardé le teaser. “Vous devez préparer le public. Si vous ne préparez pas et ne trompez pas le public, alors c’est la réaction que vous obtiendrez. Je me suis senti trompé”, a déclaré Vishnu.

Parlant de Prabhas, Vishnu a déclaré que lorsqu’il regardait l’acteur après Baahubali dans une adaptation de Ramayan avec un grand réalisateur comme Om Raut qui avait précédemment donné un film comme Tanhaji, il s’attendait à ce qu’Adipurush soit une grande affaire. “Donc, quand ces gars se réunissent, les gens s’attendent à grand. Soudain, vous venez leur montrer cette animation, alors les gens vont réagir de cette manière”, a-t-il conclu.

Adipurush a déjà été trollé pour son mauvais VFX qui était visible dans son teaser. Alors le ministre de l’Intérieur du Madhya Pradesh, Narottam Mishra s’est opposé à ce que Lord Hanuman soit représenté dans un costume de cuir. Le look de Saif Ali Khan en tant que Raavan a également été beaucoup critiqué. Cependant, le réalisateur du film, Om Raut a défendu le portrait et son choix créatif.