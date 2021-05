Vishal Mishra: Les artistes sont comme des travailleurs de première ligne | Nouvelles des gens

Mumbai: Le chanteur-compositeur Vishal Mishra estime que les artistes sont comme des travailleurs de première ligne parce qu’ils aident les gens à surmonter le stress et l’anxiété en période de test comme la pandémie mondiale en cours.

«Je pense que les artistes qui écrivent constamment de la musique, diffusent des vidéos et divertissent tout le monde depuis un an tout en restant à la maison agissent également comme des travailleurs de première ligne. Les artistes sont des travailleurs de première ligne. Notre public ne sait jamais quel état mental nous traversons. chanter une chanson mais ce qui nous fait avancer, c’est leur amour. Si moi, en tant qu’auteur-compositeur-interprète créant une chanson avec une vidéo et visionnant cette vidéo, j’offre à mes téléspectateurs au moins cinq minutes d’un bon moment, une évasion de la réalité brutale nous voyons sur les chaînes d’information, je pense que nous faisons bien notre travail », a déclaré Vishal à IANS.

Le chanteur a récemment sorti le single « Tu bhi sataya jayega ». Co-écrit par Kaushal Kishore, le clip vidéo met en vedette Jamin Bhasin et Aly Goni. La vidéo a été conceptualisée par Vishal et réalisée par Navjit Buttar.

Vishal a ajouté: «Quand je faisais la post-production de ma chanson ‘Tu bhi sataya jayega’, mes deux parents étaient positifs à Covid. Chaque membre de mon équipe était également positif, donc nous étions tous isolés. Je ne peux pas exprimer le genre d’angoisse que j’avais, naturellement. Il est difficile de concevoir une chanson heureuse quand tout autour de vous est triste, que des gens perdent des vies à cause de la pandémie et que vous savez qu’il n’y a pas de traitement pour la maladie. Mais nous sommes des artistes, nous ne pouvons pas abandonner espoir et montrer aux gens de l’espoir, en faisant parfois quelque chose pour les échapper à la réalité. »

«C’est pourquoi je pense que nous, les artistes, faisons face aux difficultés du front, exactement comme ces travailleurs des services essentiels, le personnel des banques et tous les autres travailleurs de première ligne qui nous aident tous à trouver une certaine aisance dans les moments difficiles, « a ajouté un compositeur de musique connu pour sa musique dans des films comme » Munna Michael « , » Qarib Qarib Singlle « , » Kabir Singh « et » Saand Ki Aankh « entre autres.