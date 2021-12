Vishal Garg, PDG de Better.com, licencie 900 employés via Zoom Call

Vishal Garg, PDG de Better.com, a licencié 900 employés lors d’un appel Zoom, et la vidéo est devenue virale. Dans la vidéo, le PDG de la société de prêts hypothécaires en ligne a déclaré qu’ils licenciaient environ 9 % de son effectif total (10 000). Les salariés concernés par cette décision sont principalement originaires d’Inde et des États-Unis. « Si vous êtes sur cet appel, vous faites partie du groupe malchanceux qui est mis à pied. Votre emploi ici est résilié avec effet immédiat », peut-on entendre Garg dire. Il a également mentionné que c’était la deuxième fois qu’il faisait cela et qu’il avait pleuré la première fois. Pendant qu’il parle, on peut entendre un employé dire « Vous Je me moque de moi » et « ce n’est pas réel… je ne peux pas y croire. » Bien que le PDG ait été entendu dire qu’il licenciait 15 % de leurs effectifs, un porte-parole de l’entreprise a précisé plus tard qu’il s’agissait de 9 %, a déclaré un rapport dans TechCrunch.

Regardez la vidéo ici :

Voici une transcription de ce que Garg a dit : « Je viens à vous avec pas de bonnes nouvelles. Le marché a changé, comme vous le savez, et nous devons évoluer avec lui pour survivre et, espérons-le, continuer à prospérer et à remplir notre mission. Ce ne sont pas des nouvelles que vous allez vouloir entendre. Mais finalement, c’était ma décision. Et je voulais que tu m’entendes. Cela a été une décision vraiment, vraiment difficile à prendre. »

« C’est la deuxième fois de ma carrière que je fais ça et je ne veux pas faire ça. La dernière fois que je l’ai fait, j’ai pleuré. Cette fois, j’espère être plus fort. Nous licencions environ 15 % de l’entreprise pour un certain nombre de raisons : le marché, l’efficacité, les performances et la productivité. »

« Vous recevrez un e-mail des RH… Tous les employés américains recevront quatre semaines d’indemnités de départ, un mois d’avantages sociaux complets et deux mois de couverture pour lesquels l’entreprise paiera la prime. »

Les téléspectateurs ont été consternés par la vidéo et ont sympathisé avec les employés qui ont été licenciés.

TechCrunch avait signalé plus tôt que Better.com recevait une injection de fonds de ses bailleurs de fonds plus tôt que prévu. La société de chèques en blanc Aurora Acquisition Corp. et SoftBank ont ​​décidé de modifier les termes de leur accord de financement pour fournir à Better la moitié des 1,5 milliard de dollars qu’ils se sont engagés immédiatement au lieu d’attendre la conclusion de l’accord.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici.