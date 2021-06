Vishal Dadlani ne reviendra PAS dans « Indian Idol 12 », voici pourquoi

Le compositeur de musique et ancien juge de l’émission de télé-réalité ‘Indian Idol 12’ Vishal Dadlani a expliqué pourquoi il ne reviendrait pas à l’émission.

Pour les non avertis, après que Vishal Dadlani a quitté la série au milieu de la deuxième vague de COVID-19, il a été remplacé par nul autre que Anu Malik, qui avait fait partie de la série avant que les allégations #MeToo ne soient portées contre le compositeur.

Himesh Reshammiya avait également quitté l’émission et avait été brièvement remplacé par Manoj Muntashir lorsque le tournage de l’émission était passé du Maharashtra à Daman en raison de la pandémie. Cependant, il est revenu plus tard à ‘Indian Idol 12’ en tant que l’un des trois juges.

Maintenant, quand Neha Kakkar et Himesh Reshammiya jugent la série comme avant, on a demandé à Vishal Dadlani si les fans pourraient le voir dans la série ?

Confirmé qu’il ne reviendrait pas dans l’émission, le chanteur-compositeur a déclaré à ETimes qu’il vivait avec ses parents et qu’il ne voulait pas prendre de risque avec leur santé. Il a dit qu’il ne reviendrait pas, « Pas tant que le quasi-verrouillage ne sera pas terminé. »

Soutenant la décision de Dadlani, l’animateur de ‘Indian Idol 12’, Aditya Narayan, qui exprime très clairement ses opinions, a déclaré à ETimes : « Vishal est passé à Lonavala l’année dernière et il a changé avec ses parents. Il ne voulait pas conduire de Lonavala à Daman et revient pour potentiellement infecter ses parents car il est très prudent à cause de ses parents. Je soutiens totalement cela. Si vous avez des doutes, vous devriez suivre votre instinct, surtout pendant ces périodes. «

Pendant ce temps, ‘Indian Idol 12’ a été impliqué dans une controverse après que le fils du légendaire chanteur-compositeur Kishore Kumar, Amit Kumar, a déclaré qu’il avait été contraint de féliciter les candidats même s’il n’aimait pas leur performance dans l’épisode spécial de Kishore Kumar sur lequel il était invité en tant qu’invité.