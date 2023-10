Vishal Aditya Singh dit qu’il attendait de devenir le fer de lance de l’histoire d’amour après Bigg Boss 13

Kanika Mann et Vishal Aditya Singh se sont associés pour un drame amoureux intéressant, Chand Jalne Laga, et les principales stars ont partagé leurs réflexions sur la série à venir.

Après la récente première réussie de la nouvelle saison de Bigg Boss et la conclusion de Khatron Ke Khiladi 13, Colors se prépare maintenant au lancement d’un nouveau spectacle passionnant. La chaîne est ravie de présenter le drame romantique de conte de fées, Chand Jalne Laga avec le nouveau duo de télévision, Vishal Aditya Singh et Kanika Mann dans le rôle de Dev et Tara.

Dans le contexte d’un vignoble pittoresque, l’histoire d’amour commence avec Dev et Tara, qui sont inséparables lorsqu’ils sont enfants. Dev a le don unique de comprendre les chevaux et travaille comme garçon d’écurie pour une riche famille Zamindar, et Tara est sa princesse en cage, qui craint presque tout. Tous deux trouvent du réconfort dans la présence de l’autre. Devenus adultes, leurs chemins se croisent après avoir été séparés par un énorme malentendu, tous deux ayant subi une transformation massive.

Dev, alias Vishal Aditya Singh, a déclaré : « J’ai eu le privilège de travailler avec Colors et Swastik Productions plus tôt, et je suis ravi de travailler à nouveau avec eux pour Chand Jalne Laga. Après Bigg Boss 13, j’attendais de lancer une histoire d’amour. Je pense que la patience a payé et j’en suis reconnaissant. Les téléspectateurs ont déversé une immense quantité d’amour sur tous les personnages que j’ai essayés jusqu’à présent. Je suis sûr qu’ils apprécieront Dev et s’identifieront au genre d’amour, de douleur et de séparation capturés dans cette série.

Voici la promo





Partageant ses réflexions sur l’essai du rôle de Tara, Kanika Mann déclare : « Dans un monde où l’amour passe souvent au second plan face au chaos et à l’ambition, Chand Jalne Laga est un beau rappel que le véritable amour peut surmonter n’importe quelle tempête. C’est une histoire qui a un sens. charme d’antan et potentiel de raviver notre foi en l’amour. Je suis ravi de me joindre à Colors et Swastik Productions, les forces créatives qui ont diverti les téléspectateurs avec divers spectacles. Représenter Tara dans ce conte romantique a été une expérience incroyable parce que Je sens fortement qu’elle a une ressemblance frappante avec ma vraie personnalité.

Produit par Swastik Productions de Siddharth Kumar Tewary, Chand Jalne Laga sera présenté en première le 23 octobre et diffusé du lundi au vendredi à 21h30 uniquement sur Colors.