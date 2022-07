Vishakhapatnam obtient une centrale solaire flottante, un drone capture des visuels époustouflants

Vendredi, la Greater Visakhapatnam Municipal Corporation (GVMC) a mis en service une centrale solaire flottante sur le réservoir de Meghadri Gedda à Visakhapatnam, Andhra Pradesh. La centrale électrique est construite sur 12 acres de terrain et peut produire 4,2 millions d’unités d’électricité chaque année, a déclaré le commissaire de la GVMC, G Lakshmisha, à l’agence de presse ANI. Le responsable a également ajouté que cette centrale solaire flottante permettra d’économiser 54 000 tonnes de charbon en réduisant les émissions de 3 022 tonnes par an. Le GVMC a également fourni à l’ANI des images de drone incroyables de la centrale électrique flottante.

#REGARDEZ | Andhra Pradesh : Une centrale solaire flottante mise en service par la Greater Visakhapatnam Municipal Corporation (GVMC) sur le réservoir Meghadri Gedda à Visakhapatnam (22.07) pic.twitter.com/awAhT0w7t7 — ANI (@ANI) 22 juillet 2022

Cette décision intervient des semaines après que la plus grande centrale solaire flottante de l’Inde soit devenue pleinement opérationnelle à Ramagundam dans le district de Peddapalli à Telangana. La centrale de 100 mégawatts (MW) a été mise en place par le conglomérat énergétique National Thermal Power Corporation (NTPC) via Bharat Heavy Electrics (BHEL) dans le cadre d’un contrat d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction (EPC).

Selon un communiqué officiel, cette usine est dotée d’une technologie de pointe ainsi que de caractéristiques respectueuses de l’environnement. Le projet s’étendant sur 500 acres de son réservoir a été construit avec une implication financière de ₹ 423 crore.

NTPC avait également déclaré plus tôt l’exploitation commerciale de 92 MW Floating Solar à Kayamkulam (Kerala) et de 25 MW Floating Solar à Simhadri (Andhra Pradesh).

Les centrales solaires ou fermes solaires peuvent être montées au sol ou installées à la surface d’un plan d’eau. Les fermes flottantes sur les plans d’eau sont un peu plus chères que celles à terre mais elles ont leurs propres avantages.

Ils réduisent les taux d’évaporation des masses d’eau et contribuent à la conservation de l’eau. Un autre avantage environnemental est que ces modules solaires nécessitent un minimum de terrain. La masse d’eau sous les modules solaires aide à maintenir leur température ambiante, améliorant ainsi leur efficacité et leur production.

Mots-clés : centrale solaire flottante, centrale solaire, centrale électrique flottante GVMC, réservoir de Meghadri Gedda, centrale électrique flottante de Visakhapatnam

