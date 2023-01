Visas de libre circulation pour les Indiens dans un accord commercial ? Ce qu’a dit le ministre britannique

L’accord de libre-échange (ALE) entre l’Inde et le Royaume-Uni devrait être conclu cette année, mais il n’impliquera aucune augmentation des offres de visas de libre circulation pour les Indiens, a déclaré le ministre britannique du Commerce chargé des négociations.

Kemi Badenoch, qui était à New Delhi le mois dernier pour lancer le sixième cycle de négociations sur l’ALE avec le ministre du Commerce et de l’Industrie Piyush Goyal, a déclaré que l’échéance de “l’accord de Diwali” de l’ancien Premier ministre Boris Johnson l’année dernière n’était pas réalisable et devait être changé. .

Dans une interview accordée récemment au “The Times”, le secrétaire d’État britannique au Commerce a également exclu toute similitude majeure entre l’ALE que le Royaume-Uni avait conclu avec l’Australie – l’un des premiers accords commerciaux post-Brexit – et celui avec l’Inde.

“Nous avons quitté l’UE (Union européenne) parce que nous ne croyions pas à la libre circulation, nous ne pensions pas que cela fonctionnait. Ce n’est pas un accord qui négocie une sorte de libre circulation avec l’Inde”, a déclaré Badenoch au journal, avec référence à plus d’offres de visa.

Le ministre a indiqué sa volonté de faire des concessions sur des questions telles que la mobilité des entreprises, mais a exclu la possibilité que les Indiens obtiennent le même type d’accord qu’avec l’Australie – qui permet aux moins de 35 ans de vivre et de travailler au Royaume-Uni pendant trois ans.

Le programme réciproque entre le Royaume-Uni et l’Inde pour les jeunes professionnels, officiellement lancé au début du mois, est considéré comme surmontant cet obstacle en offrant chaque année à 3 000 diplômés âgés de 18 à 30 ans des visas pour vivre et travailler dans l’un ou l’autre pays jusqu’à deux ans.

“Nous devons nous assurer que chaque accord commercial que nous signons est adapté au pays spécifique. Le type d’offre de mobilité que je peux proposer à un pays comme l’Australie ne sera pas le même type d’offre de mobilité que je peux proposer à un pays comme L’Inde, qui compte plusieurs fois plus d’habitants”, a déclaré Badenoch.

“Et ce que les gens du Royaume-Uni veulent faire lorsqu’ils voyagent en Australie est probablement légèrement différent de ce qu’ils font lorsqu’ils voyagent en Inde, et vice versa également”, a-t-elle déclaré au ‘The Times’.

S’éloignant de l’approche du gouvernement conservateur précédent des négociations d’ALE assorties d’un délai comme “inutile”, Badenoch a réitéré l’approche plus flexible du gouvernement dirigé par Rishi Sunak à l’avenir.

“Le mantra” deal by Diwali “est l’une des choses que j’ai changé depuis que je suis devenu secrétaire au commerce. Je dis aux gens que c’est à propos de l’accord, pas du jour. Je pense qu’avoir un jour fixe où tout doit être terminé n’est pas utile pour une négociation parce que l’autre partie peut ralentir le temps », a-t-elle déclaré.

Johnson avait fixé une date limite pour Diwali 2022 pour l’ALE lors de sa visite du Premier ministre en Inde en avril de l’année dernière. Cependant, au milieu de bouleversements politiques majeurs au Royaume-Uni, ce délai a été abandonné et la plupart des ministres ont depuis hésité à fixer un nouveau calendrier.

“Je pense à un accord cette année. Je ne sais pas quand. Mais après un certain temps, si les choses ne se concluent pas, les gens passent à autre chose, des deux côtés. J’ai très envie de signer un accord cette année”, a déclaré Badenoch.

Selon les données officielles du gouvernement britannique, le commerce bilatéral entre l’Inde et le Royaume-Uni s’élève actuellement à environ 29,6 milliards de livres sterling par an. Les deux parties ont officiellement lancé les négociations de l’ALE au début de l’année dernière, Sunak s’engageant à travailler “au rythme” vers un ALE qui ne “sacrifie pas la qualité pour la rapidité” après que la date limite de Diwali d’octobre 2022 ait été manquée.

(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)