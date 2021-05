Visant à autonomiser les filles, cette école de Jaisalmer est une merveille architecturale au milieu du désert de Thar

Construire une école au milieu de l’immense désert poussiéreux du Thar semble difficile à faire. Mais est-ce vrai? Une merveille architecturale a été construite par une organisation à but non lucratif basée aux États-Unis dans un village de Jaisalmer, qui servira de lieu pour éduquer et autonomiser les filles du village dans les zones rurales du Rajasthan. L’école de filles Rajkumari Ratnavati dans le village de Kanoi a été faite de grès jaune et n’a pas de climatiseur, mais au lieu de cela, une structure bien pensée parvient également à empêcher les rayons du soleil d’entrer et permet ainsi aux étudiants d’étudier et de jouer à leur cœur contenu.

Les photos de l’école sont récemment devenues virales, beaucoup louant le design et l’idée de durabilité du bâtiment. Une structure de forme ovale assise en plein milieu du désert, le bâtiment abrite une école, le centre Gyaan pour accueillir 400 filles de la maternelle à la classe X, ainsi qu’un musée du textile et une salle de spectacle et également un espace d’exposition pour les artisans locaux à vendre leur artisanat. Les femmes seront également formées à l’artisanat traditionnel.

L’agent de l’IRS Gautam Singh a partagé les photos de l’école sur Twitter et de nombreux autres les ont également partagées sur les plateformes de médias sociaux.

L’organisation à but non lucratif basée à New York, CITTA, est à l’origine du magnifique bâtiment et Michael Daube, le fondateur, a retenu les services de l’architecte américaine Diana Kellogg qui a conçu la structure. Kellog avait dit La meilleure Inde que l’idée lui est venue du village environnant et qu’elle voulait inclure le concept de durabilité et ne pas vraiment incorporer d’idées occidentales pour l’école.

«La forme ovale fonctionne, car elle symbolise la féminité dans de nombreuses cultures. Le symbole projette l’infini et complète le paysage de dunes qui se confond avec l’école. C’est aussi la façon dont les enfants jouent en rond ou les femmes travaillent dans une communauté », a déclaré Diana.

Elle a également ajouté comment la forme elliptique contribue à la durabilité et que la canopée et le jalis filtrent le sable pour empêcher la chaleur de pénétrer.

Kellogg a commencé à travailler sur la structure en 2014 et la construction, par des travailleurs locaux, a commencé en octobre 2018 et a duré un an.

Daube aurait déclaré qu’il avait décidé de construire l’école dans cette région reculée et rurale en raison du faible taux d’alphabétisation des femmes et des filles dans l’État.

