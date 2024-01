Visages et lieux – Times Herald Online

Faith Wamble, résidente de Fairfield, obtient un diplôme de l’Alabama

Faith Wamble de Fairfield a reçu le baccalauréat ès sciences de l’Université de l’Alabama lors des cérémonies d’ouverture de l’automne.

L’Université de l’Alabama, qui fait partie du système de l’Université de l’Alabama, est l’université phare de l’État. Leader en recherche de pointe, UA fait progresser la découverte, la recherche créative et la connaissance à travers plus de 30 centres de recherche. En tant que plus grand établissement d’enseignement supérieur de l’État, l’UA stimule la croissance économique en Alabama et au-delà.

L’Université offre de nombreuses opportunités de service et de croissance pour aider à préparer les générations futures grâce à ses expériences éducatives, culturelles et sociales.

Adriana Kumta figure sur la liste du doyen de l’université Seton Hall

L’Université Seton Hall est heureuse d’annoncer qu’Adriana Kumta de Fairfield s’est qualifiée pour la liste du doyen de l’automne 2023.

Après la clôture de chaque semestre, les étudiants de premier cycle qui terminent tous les cours avec une moyenne cumulative de 3,4, sans aucune note inférieure à « C », se qualifient pour la liste du doyen.

En tant que l’une des principales universités catholiques du pays, Seton Hall montre au monde ce que les grands esprits peuvent faire depuis 1856. Abritant plus de 10 000 étudiants de premier cycle et des cycles supérieurs et proposant plus de 90 spécialisations rigoureuses, l’excellence académique de Seton Hall a été distinguée. par The Princeton Review, US News & World Report et Bloomberg Businessweek.