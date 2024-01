Visages et lieux – The Vacaville Reporter

Coughlan et Tomelloso sont des héros de la sécurité publique

Le représentant américain Mike Thompson a annoncé Lauren Coughlan et Andrew Tomelloso (photo avec Thompson) comme héros de la sécurité publique du comté de Solano.

Chaque année, Thompson honore les agents chargés de l’application de la loi et les premiers intervenants de notre communauté qui sont allés au-delà de l’appel de leur devoir.

« Nos premiers intervenants et nos forces de l’ordre constituent la première ligne de défense de nos communautés et travaillent à assurer notre sécurité. Notre district abrite des responsables exceptionnels de la sécurité publique qui se surpassent dans leur service, et je suis fier de les reconnaître chaque année comme des héros de la sécurité publique », a déclaré Thompson.

« L’engagement d’Andrew Tomelloso envers le service est évident à travers son travail en tant que pompier et ambulancier paramédical à Dixon. Il s’efforce de rendre le service d’incendie plus efficace et constitue un véritable leader. Lauren Coughlan adopte une approche unique pour améliorer la qualité de vie de nos communautés. Elle soutient les efforts de réponse aux catastrophes naturelles et aux crimes violents et développe de nouvelles méthodes de formation pour soutenir nos agents. Andrew et Lauren sont d’excellents exemples d’engagement envers le service public, et ils méritent amplement cette reconnaissance.

Andrew Tomelloso est né à Vallejo et a grandi à Dixon, où il a obtenu son diplôme d’études secondaires. Tomelloso a suivi le programme paramédical du National College of Technical Instruction, le State Fire Marshall Company Officer Program, et est un technicien certifié en matière de matières dangereuses du California Specialized Training Institute.

Il est actuellement inscrit à Columbia Southern pour obtenir un diplôme AS/BS. Tomelloso a commencé sa carrière en aidant les patients des salles d’urgence, jusqu’en février 2014, lorsqu’il a rejoint le service d’incendie de Dixon, où il est depuis pompier et ambulancier paramédical. L’attitude calme et la facilité d’approche de Tomelloso au sein du service d’incendie de Dixon ont fait de lui un leader apprécié et un collègue respecté. En tant que capitaine nouvellement promu, il joue un rôle essentiel en contribuant à rendre le département plus fort, plus résilient et plus compétent.

Tomelloso est vice-président de la section locale 4665 de la Dixon Professional Firefighters Association (DPFA), président du comité des subventions, responsable de l’éducation publique du service d’incendie de Dixon et membre de l’équipe Hazmat du comté de Solano, en plus d’être le pompier rotatif de l’année du comté de Solano pour les deux. les années 2017 et 2020.

En tant que capitaine et ambulancier paramédical, Tomelloso est chargé de l’éducation du public au sein du service d’incendie. Il fait preuve d’une incroyable volonté de contribuer et de répondre aux besoins de la communauté en matière de sécurité-incendie, de programmes d’éducation des adultes et des jeunes et de formation en RCR. Le dévouement de Tomelloso envers le service d’incendie de Dixon et notre communauté a abouti à des prestations éducatives de haut calibre qui ont un impact sur la vie et le bien-être de nos citoyens.

La carrière de Coughlan dans l’application de la loi a commencé en 1998, alors qu’elle avait 16 ans en tant qu’élève-officier du département de police de Vacaville. Elle a ensuite été stagiaire au sein du département affecté aux patrouilles, aux dossiers, aux biens et aux preuves, à la prévention du crime et à la répartition jusqu’à ce qu’elle soit embauchée comme répartitrice à temps plein en juillet 2003. En 2016, elle a été promue superviseur des communications du département de police de Vacaville. , où elle sert actuellement.

Coughlan organise des cours de yoga au Solano Events Center pour les membres du bureau du shérif du comté de Solano, du service de probation du comté de Solano, de la California Highway Patrol, du service de police de Fairfield et du service de police de Vacaville. Elle a également contribué à l’enseignement de cours au département de police de Fairfield, à la conférence de formation du groupe d’utilisateurs du système de télécommunications des forces de l’ordre de Californie et à plusieurs cours au département de police de Vacaville.

Coughlan est un membre actif de Solano Family First Responders, une organisation à but non lucratif qui soutient la communauté des premiers intervenants et leurs familles. Elle est également chef d’équipe adjointe de l’équipe de communications tactiques d’urgence, répondant avec SWAT aux incidents critiques, et membre de l’équipe d’intervention d’urgence de Vacaville Telecom, répondant à l’envoi de demandes d’entraide dans tout l’État lors d’incendies de forêt et d’autres événements majeurs.

La liste complète des héros de la sécurité publique pour le quatrième district du Congrès comprend :

Daniel Eagle, service de police de Clearlake

Chrissy Valdez, Protection-incendie de Northshore

Nick DeGuilio, bureau du shérif du comté de Napa

JC Greenburg, CAL FEU

Lauren Coughlan, service de police de Vacaville

Andrew Tomelloso, service d’incendie de Dixon

Debbie Lamaison, service de police de Rohnert Park

Équipe de rétablissement de Santa Rosa Maui

Fantôme, département de police de Santa Rosa K9

Joe Farrow, service de police de l’UC Davis

District de protection contre les incendies de Clarksburg

Joel Ward nommé sur la liste d’honneur du doyen de l’automne 2023 à l’Université de Cedarville

Joel Ward, résident de Fairfield, a été nommé sur la liste d’honneur du doyen de l’Université de Cedarville pour l’automne 2023. Cette reconnaissance exige que l’étudiant obtienne une moyenne cumulative de 3,75 ou plus pour le semestre et qu’il ait un minimum de 12 heures de crédit.

Située dans le sud-ouest de l’Ohio, l’Université de Cedarville est une institution baptiste accréditée, centrée sur le Christ, avec un effectif de 5 456 étudiants de premier cycle, des cycles supérieurs et en ligne dans plus de 150 domaines d’études. Fondée en 1887, Cedarville est reconnue à l’échelle nationale pour sa communauté chrétienne authentique, ses programmes académiques rigoureux, ses solides taux d’obtention de diplôme et de rétention, ses offres professionnelles et en sciences de la santé accréditées et son classement élevé en matière d’engagement des étudiants.

Alyssa Allard nommée sur la liste du doyen de l’Iowa State University pour le semestre d’automne 2023.

De Vacaville, Alyssa K. Allard, qui en est à sa 4e année en biologie à l’ISU, a reçu la distinction pour ses réalisations académiques l’automne dernier.

Plus de 10 800 étudiants de l’Iowa State University ont été reconnus pour leurs résultats académiques exceptionnels en étant nommés sur la liste du doyen du semestre d’automne 2023. Les étudiants nommés sur la liste du doyen doivent obtenir une moyenne pondérée cumulative d’au moins 3,50 sur une échelle de 4,00 tout en effectuant au moins 12 heures de crédit de cours notés.

Un philanthrope local crée la bourse d’études commémorative Kyle Rairdan pour les étudiants de Vacaville

En l’honneur de Kyle Rairdan, décédé en 2021 alors qu’il poursuivait une carrière dans l’aviation, la bourse honore l’amour de Kyle pour le vol depuis toujours en aidant les autres à poursuivre cette carrière. Cette bourse a été créée grâce aux généreux dons commémoratifs d’amis et de membres de la famille afin d’honorer l’héritage de Kyle en encourageant et en aidant ceux qui partagent cette passion et ce désir de faire carrière dans l’aviation.

La bourse d’études Kyle Rairdan Memorial Aviation a été créée avec un fonds total de 4,000 $ le 11 janvier. Tout étudiant du secondaire, du premier cycle ou des cycles supérieurs qui poursuit des études en aviation et est impliqué dans sa communauté est encouragé à postuler.