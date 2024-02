Visages et lieux – The Vacaville Reporter

Les Amis de la Foire exhortent les étudiants en agriculture à postuler au programme de bourses Donnie et Tootie Huffman avant la date limite du 1er mars.

Les Amis offriront neuf bourses universitaires, d’une valeur totale de 25 000 $, dans le cadre de leur programme annuel de bourses Donnie et Tootie Huffman, ouvert aux diplômés du secondaire du comté de Solano se spécialisant dans un domaine agricole.

Dans le passé, les candidats éligibles à une bourse d’études agricoles devaient « fréquenter un collège ou une université en Californie ». À partir de 2024, les règles se sont étendues à « un collège ou une université aux États-Unis », a annoncé Carrie Hamel de Dixon, présidente des bourses.

Dans la catégorie universitaire ou collégiale de quatre ans, les bourses disponibles sont :

La bourse commémorative présidentielle Donnie Huffman de 5 000 $

La bourse JoAn Giannoni de 4 000 $

La bourse Ester Armstrong de 3 500 $

La bourse commémorative Joe Gates de 3 000 $

Trois bourses à 3000$ chacune

Dans la catégorie des bourses de deux ans ou des collèges communautaires, les bourses disponibles sont :

La bourse commémorative 1500 Jack Hopkins

Bourse de 1000$

Depuis 2000, les Amis ont octroyé un total de 248 750 $ en bourses d’études collégiales, a indiqué M. Hamel.

Le programme de bourses a été nommé Programme de bourses Donnie et Tootie Huffman en l’honneur du président fondateur Donnie Huffman (1940-2023) et de son épouse, Tootie, la trésorière fondatrice. Résident de Vacaville, Donnie est décédé le 17 juin après une longue bataille contre le cancer. Son épouse Tootie continue d’être bénévole pour les Amis de la Foire.

Les étudiants locaux de Vacaville obtiennent la reconnaissance de la liste du doyen de l’Université George Fox

Les étudiants locaux de Vacaville, Dylan Mehl, senior en administration des affaires, et Kellen Ruiz, junior en ingénierie, ont obtenu la mention du doyen de l’Université George Fox pour le semestre d’automne 2023. Les étudiants traditionnels de premier cycle doivent obtenir une moyenne pondérée cumulative de 3,5 ou plus sur 12 heures ou plus de travail noté pour gagner une place sur la liste du doyen.

L’Université George Fox est une université chrétienne classée par US News & World Report comme « Meilleure université nationale » et classée comme la meilleure université chrétienne de l’Oregon par le Wall Street Journal. Plus de 4 000 étudiants suivent des cours sur le campus de l’université à Newberg, Oregon, et dans des centres d’enseignement à Portland et Redmond, Oregon. George Fox propose plus de 60 programmes universitaires de premier cycle, des programmes d’obtention d’un diplôme pour les adultes qui travaillent, sept diplômes de séminaire et 14 maîtrises et doctorats.