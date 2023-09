Visages des vies perdues : ces familles blâment Kenneth Law pour leur chagrin

Brûleur avant24h36Plus de 100 morts, des substances mortelles et une enquête mondiale

Cette semaine – La police de l’Ontario a accusé Kenneth Law, de Mississauga, de 12 chefs d’accusation de conseil et d’aide au suicide. Cela s’ajoute aux deux chefs d’accusation dont il a été accusé lors de sa première arrestation en mai. Law est accusé d’avoir géré plusieurs sites Web utilisés pour vendre du nitrite de sodium et d’autres articles pouvant être utilisés pour s’automutiler. Il aurait envoyé au moins 1 200 colis à des personnes dans plus de 40 pays et fait l’objet d’une enquête de la part des forces de police du Royaume-Uni à la Nouvelle-Zélande. Thomas Daigle a largement couvert cette histoire pour CBC News. Il est là pour expliquer cette affaire compliquée et ce que nous savons de l’homme au centre de celle-ci. Si vous ou quelqu’un que vous connaissez éprouvez des difficultés, voici où obtenir de l’aide : Parlez de suicide Canada : 1-833-456-4566 | Envoyez un SMS au 45645 (entre 16 h et minuit HE) Jeunesse, J’écoute : 1-800-668-6868, conseils par chat en direct sur http://www.kidshelpphone.ca/ Trouvez un centre de crise ouvert 24 heures sur 24, via l’Association canadienne contre le suicide. Prévention : https://suicideprevention.ca/need-help/