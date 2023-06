"Visage humain": L’armée libère 12 militants du Manipur alors qu’une foule de 1 200 pâtés de maisons

L’armée indienne a libéré aujourd’hui une douzaine de militants dans le village d’Itham à Manipur après avoir été encerclée par une foule dirigée par des femmes de plus de 1 200 personnes. Dans un communiqué, l’armée a déclaré qu’elle avait décidé de ne pas risquer la vie de civils et de libérer les militants pour mettre fin à l’impasse qui a duré près d’une journée.

« Gardant à l’esprit la sensibilité de l’utilisation de la force cinétique contre une grande foule en colère dirigée par des femmes et les pertes probables dues à une telle action, une décision réfléchie a été prise de remettre les 12 cadres au chef local », a déclaré l’armée.

L’armée a également félicité le commandant en charge de l’opération pour avoir pris une « décision mûre » qui a montré le « visage humain de l’armée indienne ».

Plus tôt dans la journée, l’armée avait appréhendé les 12 militants du groupe militant Meitei Kanglei Yawol Kanna Lup (KYKL). Le groupe a été impliqué dans plusieurs attaques, dont l’embuscade d’une unité de 6 Dogra en 2015, a indiqué l’armée.

L’affrontement entre l’armée et la foule, composée de 1 200 à 1 500 personnes, s’est poursuivi tout au long de samedi. La foule, dirigée par des femmes, a encerclé la colonne de l’armée et a empêché les forces de poursuivre l’opération

Parmi les personnes enfermées dans le village se trouvait le soi-disant lieutenant-colonel Moirangthem Tamba alias Uttam, un terroriste recherché qui aurait pu être le cerveau de la tragédie de l’embuscade Dogra.

Des affrontements ont éclaté à Manipur après qu’une « Marche de solidarité tribale » a été organisée dans les districts des collines le 3 mai pour protester contre la demande de la communauté Meitei pour le statut de tribu répertoriée (ST).

La violence à Manipur a été précédée par des tensions liées à l’expulsion des villageois de Kuki des terres forestières de la réserve, ce qui a conduit à une série de petites agitations.

Plus de 100 personnes sont mortes dans des affrontements entre les Meiteis, qui vivent dans et autour de la capitale de l’État Imphal Valley, et la tribu Kuki, qui est installée dans les collines.