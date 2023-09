Visage familier pour entraîner l’équipe GB lors d’éventuels Jeux olympiques de 2024

Si l’équipe féminine de football de Grande-Bretagne se qualifie pour les Jeux olympiques de Paris 2024, Sarina Wiegman dirigera l’équipe. Wiegman est l’entraîneur-chef de l’équipe nationale féminine d’Angleterre. Elle fait partie des entraîneurs les plus recherchés au monde. Par exemple, l’équipe masculine des Pays-Bas l’a incluse dans sa liste d’entraîneurs potentiels.

Wiegman a remporté le prix de l’entraîneur féminin de l’année de l’UEFA. Cela s’est produit après avoir guidé l’Angleterre vers la finale de la Coupe du monde féminine 2023. De plus, elle a mené l’Angleterre à la victoire aux Championnats d’Europe l’année dernière.

Désormais, elle entraînera la Grande-Bretagne aux Jeux olympiques de 2024 si son équipe féminine de football se qualifie, a déclaré le Norme du soir.

Sarina Wiegman assume un poste olympique

« Les Jeux Olympiques sont un événement sportif très spécial et, pour le football féminin, l’une des plus grandes scènes à jouer. C’est l’objectif, mais nous savons que cela ne peut pas se produire si nous ne faisons pas notre travail au sein de la Ligue des Nations.

« Tant que cela n’est pas terminé, il ne serait pas juste de parler davantage de l’équipe GB, y compris de spéculations sur les joueurs et de tout premier préparatif », a déclaré Sarina Wiegman plus tôt, via la BBC.

La Grande-Bretagne doit encore se qualifier pour le football aux Jeux olympiques

La tranche de la Ligue des Nations a placé l’Angleterre dans un groupe contenant les Pays-Bas, la Belgique et l’Écosse. Les vainqueurs de groupe disputent ensuite la finale de la Ligue des Nations à quatre équipes. Les deux finalistes représenteraient l’Europe aux Jeux olympiques de Paris en 2024. Cependant, si la France gagne, l’équipe classée troisième se qualifiera également pour les Jeux olympiques. La France a déjà une place dans la compétition car elle en est l’hôte.

Par extension, la Grande-Bretagne se qualifierait pour les Jeux olympiques grâce au succès de l’Angleterre. Si la Grande-Bretagne se qualifie, n’importe quel joueur d’Angleterre, d’Écosse, du Pays de Galles et d’Irlande du Nord peut jouer.

La toute première Ligue des nations féminine de l’UEFA débute le 22 septembre 2023. La compétition se déroule de septembre à février. Il se termine donc avant les Jeux olympiques de 2024 à Paris.

De nombreuses équipes participant à ce premier tournoi seront surveillées de près après leurs excellentes performances lors de la Coupe du monde féminine 2023. Il s’agit notamment de l’Espagne, future championne, de l’Angleterre, finaliste, et de l’Allemagne, éliminée de manière choquante.

Deux places pour les prochains Jeux Olympiques de Paris 2024 seront décidées grâce à cette compétition.

