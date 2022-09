Le processeur de paiement Visa Inc. a déclaré samedi soir qu’il prévoyait de commencer à classer séparément les ventes dans les magasins d’armes.

C’est une victoire majeure pour les défenseurs du contrôle des armes à feu qui disent que cela aidera à mieux suivre les augmentations suspectes des ventes d’armes à feu qui pourraient être le prélude à une fusillade de masse. Mais les défenseurs des droits des armes à feu ont fait valoir que cette mesure séparerait injustement les ventes légales d’armes à feu alors que la plupart des ventes ne conduisent pas à des fusillades de masse.

Visa a déclaré qu’elle adopterait le nouveau code marchand de l’Organisation internationale de normalisation pour les ventes d’armes à feu, qui a été annoncé vendredi. Jusqu’à vendredi, les ventes des magasins d’armes étaient considérées comme des “marchandises générales”.

“Suite à la décision de l’ISO d’établir un nouveau code de catégorie de commerçant, Visa passera aux étapes suivantes, tout en veillant à protéger tout le commerce légal sur le réseau Visa conformément à nos règles de longue date”, a déclaré le processeur de paiement dans un communiqué.

L’adoption de Visa est importante en tant que plus grand réseau de paiement et exercera probablement une pression supplémentaire sur Mastercard et American Express pour qu’ils adoptent également le code.

Les partisans du contrôle des armes à feu avaient obtenu des victoires importantes sur ce front ces dernières semaines. Les responsables de la ville de New York et les fonds de pension avaient fait pression sur l’ISO et les banques pour qu’elles adoptent ce code.

Deux des plus grands fonds de pension publics du pays, en Californie et à New York, font pression sur les plus grandes sociétés de cartes de crédit du pays pour établir des codes de vente spécifiquement pour les ventes d’armes à feu qui pourraient signaler les achats suspects ou retracer plus facilement la façon dont les armes et les munitions sont vendues.

Des codes de catégorie de commerçant existent désormais pour presque tous les types d’achats, y compris ceux effectués dans les supermarchés, les magasins de vêtements, les cafés et de nombreux autres détaillants.

«Lorsque vous achetez un billet d’avion ou payez vos courses, votre compagnie de carte de crédit a un code spécial pour ces détaillants. C’est juste du bon sens que nous ayons les mêmes politiques en place pour les magasins d’armes et de munitions », a déclaré le maire de New York, Eric Adams, un ancien capitaine de police qui blâme la prolifération des armes à feu pour la violence meurtrière de sa ville.

Le contrôleur de la ville, Brad Lander, a déclaré que cela avait un sens moral et financier en tant qu’outil pour lutter contre la violence armée.

“Malheureusement, les sociétés de cartes de crédit n’ont pas pris en charge cet outil simple, pratique et potentiellement salvateur. Le moment est venu pour eux de le faire », a récemment déclaré Lander, avant l’annonce de Visa.

Landers est administrateur du système de retraite des employés de la ville de New York, du système de retraite des enseignants et du système de retraite du conseil de l’éducation – qui détiennent ensemble 667 200 actions d’American Express évaluées à environ 92,49 millions de dollars ; 1,1 million d’actions de MasterCard évaluées à environ 347,59 millions de dollars ; et 1,85 million d’actions de Visa évaluées à environ 363,86 millions de dollars.

Dans des lettres aux entreprises, les fonds de pension de New York, rejoints par le système de retraite des enseignants de l’État de Californie, ont demandé un soutien pour une telle décision, affirmant que les entreprises avaient la responsabilité d’interdire l’utilisation de leurs réseaux pour ce que les agents publics considéraient comme une activité illégale.

“Ne pas le faire peut entraîner des risques réglementaires, de réputation et de litige qui peuvent nuire à la valeur actionnariale à long terme”, affirmaient les lettres.

Au fil des ans, les fonds de pension publics ont utilisé leurs vastes portefeuilles d’investissement pour influencer la politique publique et le marché.

Le fonds des enseignants de Californie, le deuxième plus grand fonds de pension du pays, vise depuis longtemps l’industrie des armes à feu. Il a cédé ses avoirs aux fabricants d’armes et a cherché à persuader certains détaillants de vendre des armes.

Il y a quatre ans, le fonds des enseignants a fait des armes à feu une initiative clé. Il a appelé à des vérifications des antécédents et a appelé les détaillants à “surveiller les irrégularités au point de vente, à enregistrer toutes les ventes d’armes à feu, à vérifier régulièrement l’inventaire des armes à feu et à aider de manière proactive les forces de l’ordre”.

Les fonds de pension soutiennent que la création d’un code de catégorie de commerçant pour les magasins d’armes à feu et de munitions autonomes pourrait aider à lutter contre la violence armée.

Dans les lettres aux sociétés de cartes de crédit, un modèle d’achats pourrait signaler une activité suspecte.

Les responsables ont déclaré qu’une semaine avant la fusillade de masse au Pulse Nightclub à Orlando, en Floride, où 49 personnes sont mortes après qu’un tireur a ouvert le feu en 2016, l’agresseur a utilisé des cartes de crédit pour acheter plus de 26 000 $ d’armes et de munitions, y compris des achats à un détaillant d’armes à feu autonome.