Visa s’associe à FTX dans le pari que les acheteurs veulent toujours dépenser des crypto-monnaies dans un marché baissier

Sa dernière incursion de Visa dans l’espace et s’ajoute à plus de 70 partenariats cryptographiques. La société basée à San Francisco a déjà uni ses forces avec les concurrents de FTX Coinbase et Binance. Rival Mastercard a mené une série de partenariats similaires, s’associant également à Coinbase sur les NFT et Bakkt pour permettre aux banques et aux commerçants de son réseau d’offrir des services liés à la cryptographie. American Express a déclaré qu’elle explorait l’utilisation de ses cartes et de son réseau avec des pièces stables, qui sont indexées sur le prix d’un dollar. Mais le PDG a déclaré plus tôt cette année que les consommateurs ne devraient pas s’attendre à voir une carte liée à la cryptographie Amex “ bientôt .”

Le PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, a reconnu une certaine ironie dans ces partenariats. Les crypto-monnaies comme le bitcoin ont d’abord été conçues pour contourner les banques et les intermédiaires. Mais les banques et les sociétés de paiement adoptent soudainement la technologie à mesure que les crypto-monnaies se généralisent et contribuent à augmenter le volume des paiements.

“C’est une technologie que nous voyons absolument perturber les réseaux de paiement traditionnels”, a déclaré le PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, à CNBC lors d’un appel téléphonique. “Il y a une décision que vous devez prendre en tant qu’entreprise de paiement traditionnelle : voulez-vous vous pencher là-dessus ou voulez-vous lutter contre cela ? Je respecte le fait que beaucoup d’entre eux s’y penchent.”

Bankman-Fried a également déclaré que l’activation des paiements par carte était la clé de la croissance du marché au-delà d’être un actif spéculatif, ou pour certains, une réserve de valeur. Le partenariat Visa permet aux commerçants d’accepter plus facilement les crypto-monnaies sans mettre en place une technologie propriétaire. Visa et FTX le convertissent en arrière-plan. Comme l’a dit Prabhu, “tout est fait dans les coulisses”.

Les deux dirigeants ont déclaré que la plus grande opportunité se trouvait dans les marchés émergents, où la volatilité des devises et l’inflation rendaient l’accès aux actifs numériques plus attrayant qu’il n’y paraît aux États-Unis. Bankman-Fried a appelé la Turquie et l’Argentine, où l’inflation a dépassé 83% et 78%, respectivement.

“Beaucoup de ces choses sont potentiellement intéressantes et précieuses aux États-Unis, mais plus encore lorsque vous regardez à l’échelle mondiale”, a déclaré Bankman-Fried. “C’est là que vous trouverez des endroits avec des alternatives vraiment médiocres pour les rails de paiement et une énorme demande pour quelque chose de mieux.”

Prabhu de Visa a souligné la demande de pièces stables, qui sont soit liées au prix d’un dollar, soit à une autre monnaie fiduciaire. Le directeur financier a déclaré qu’ils voyaient souvent des gens ouvrir des comptes pour détenir des cryptos “et les utiliser comme ils le feraient avec un compte bancaire”.

Malgré l’adoption généralisée et les entreprises Fortune 500 comme Visa adoptant la technologie, l’industrie a connu des explosions très médiatisées cette année. Les prêteurs Celsius et Voyager ont déposé leur bilan après avoir gelé les retraits et l’échec du fonds spéculatif Three Arrows Capital a entraîné la disparition de milliards de dollars des marchés en quelques jours. Le directeur financier de Visa a déclaré que jusqu’à présent, la société avait pu éviter d’être exposée à une crise cryptographique.

“Rien n’est sans risque, vous faites de votre mieux – jusqu’à présent, les contrôles des risques ont bien fonctionné et notre diligence raisonnable a bien fonctionné”, a déclaré Prabhu. “En élargissant, nous avons permis l’innovation tout en protégeant la marque Visa.”