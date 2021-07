Visa pour acheter la start-up britannique de paiement Currencycloud

LONDRES – Visa a annoncé jeudi avoir accepté d’acheter la start-up britannique de paiement Currencycloud, dans le cadre de sa deuxième acquisition majeure de fintech en 2021.

L’accord valorise Currencycloud à 700 millions de livres sterling (962 millions de dollars), a déclaré Visa. Le géant des paiements a mené un investissement de 80 millions de dollars dans Currencycloud au début de 2020. En conséquence, Visa a déclaré que la somme qu’elle paie pour Currencycloud serait réduite des capitaux propres en circulation qu’elle possède déjà.

Fondée en 2007, Currencycloud, dont le siège est à Londres, vend des logiciels aux banques et aux sociétés de technologie financière pour traiter les paiements transfrontaliers. C’est l’une des nombreuses fintechs axées sur les entreprises qui opèrent dans les coulisses et alimentent des applications bancaires et de paiement populaires telles que Monzo, Starling et Revolut.

« Les consommateurs et les entreprises attendent de plus en plus de la transparence, de la rapidité et de la simplicité lorsqu’ils effectuent ou reçoivent des paiements internationaux », a déclaré Colleen Ostrowski, trésorière mondiale de Visa.

« Avec notre acquisition de Currencycloud, nous pouvons aider nos clients et partenaires à réduire davantage les problèmes liés aux paiements transfrontaliers et à développer d’excellentes expériences utilisateur pour leurs clients », a-t-elle ajouté.

Les actions de Visa ont à peine bougé dans les échanges avant bourse. Cependant, le stock a augmenté de plus de 22% au cours de la dernière année, grâce à un boom des paiements numériques pendant la pandémie de coronavirus.

L’acquisition de Currencycloud marque la deuxième transaction fintech de Visa cette année, selon Crunchbase. La société de réseau de cartes a accepté le mois dernier d’acheter la société suédoise Tink pour 2,1 milliards de dollars, après que sa tentative d’acquérir Plaid, un rival américain, ait été contrecarrée par les régulateurs américains.

Currencycloud a levé plus de 160 millions de dollars au total auprès d’investisseurs, dont GV, la filiale de capital-risque de la société mère de Google, Alphabet, la banque française BNP Paribas et la société de services financiers japonaise SBI Holdings.

« Ré-imaginer la façon dont l’argent circule dans l’économie mondiale est devenu plus excitant alors que nous rejoignons Visa », a déclaré Mike Laven, PDG de Currencycloud.

« La combinaison de l’expertise fintech de Currencycloud et du réseau de Visa nous permettra d’offrir une plus grande valeur client aux entreprises qui transfèrent de l’argent à travers les frontières. »

Currencycloud, qui compte 500 clients bancaires et technologiques dans plus de 180 pays, continuera à opérer depuis son siège social à Londres et conservera son équipe de gestion des devises. L’accord est soumis aux approbations réglementaires et à d’autres conditions de clôture habituelles, a déclaré Visa.