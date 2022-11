Visa met fin au programme de carte de débit avec FTX

Un promoteur de Visa a confirmé à Cointelegraph que la société avait mis fin à ses accords mondiaux avec FTX.

Un mois seulement après des paiements importants, Visa a déclaré un partenariat avec FTX pour déployer un programme de cartes de débit dans quarante pays à travers le monde, Visa a dû terminer le programme en raison de la situation financière récente de FTX et des problèmes de faillite.

Les problèmes de liquidité de FTX ont été déclenchés la semaine dernière lorsque le dirigeant commercial de Binance, Changpeng “CZ” Zhao, a déclaré que Binance liquiderait l’ensemble de ses avoirs en jetons FTX (FTT), ce qui a conduit sans le savoir à un retrait bancaire qui a entraîné des problèmes de liquidité de FTX.

En octobre, une fois que la nouvelle du partenariat FTX et Visa a circulé en ligne, la crypto-monnaie native de la plate-forme de commercialisation FTX, FTT, a bondi de 7 %, atteignant un sommet de 25,62 $. Après la récente tournure des événements, FTT est actuellement commercial à 1,89 $.

Les choses se sont rapidement envenimées pour l’ancien échange de crypto-monnaie FTX, et il n’est pas surprenant que des entreprises comme Visa s’efforcent de se distancier de la mauvaise plate-forme.

“La situation avec FTX est malheureuse et nous surveillons de près les développements. dans l’ensemble de nos entreprises – en monnaie numérique et au-delà – notre spécialisation dans la sécurité et la confiance reste prédominante. nous avons résilié nos accords mondiaux avec FTX et leur programme de crédit à durée indéterminée pour les pays d’Amérique du Nord est en train d’être supprimé par leur établissement », a déclaré un promoteur de Visa à Cointelegraph.

Visa n’est pas la seule entreprise à couper les liens avec FTX. Le 11 novembre, Cointelegraph a partagé que la Securities and Exchange Commission de Chypre, ou CySEC, aurait publié une annonce dans le cadre du dépôt de bilan de FTX en vertu du chapitre onze aux États-Unis demandant l’arrêt des opérations de change pour sa branche européenne.

Dans un autre cas, Plaid, la société de technologie financière qui facilite la communication entre les applications de services monétaires, les banques des utilisateurs et les fournisseurs de cartes de crédit, a suspendu l’accès de FTX US à ses produits, citant des “rapports publics concernant” des activités malhonnêtes.

