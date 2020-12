«Si le site est identifié comme ne respectant pas les lois applicables ou les politiques d’utilisation acceptable et les normes de souscription des institutions financières, elles ne pourront plus accepter les paiements Visa», indique le communiqué.

Visa, qui travaille avec 61 millions de commerçants et transfère près de 12 000 milliards de dollars d’argent à travers le système financier en un an, a déclaré qu’elle était «vigilante» pour retirer les entreprises exerçant des activités illégales de son réseau. Les banques font office d’intermédiaires entre les sociétés de paiement, telles que Visa et Mastercard, et les entreprises.

Visa et Mastercard, les sociétés géantes de traitement des paiements, ont déclaré qu’elles enquêteraient sur leurs liens financiers avec MindGeek, la société mère du site Web pour adultes Pornhub, après que le chroniqueur du New York Times Nicholas Kristof ait rapporté que le site Web comprenait des vidéos d’abus d’enfants et de violences sexuelles non consensuelles. .

Mastercard a également déclaré qu’elle enquêtait sur les allégations contre Pornhub avec la banque de MindGeek. « Si les allégations sont fondées, nous prendrons des mesures immédiates », a déclaré Mastercard dans un communiqué. «Lorsque nous identifions une activité illégale, notre politique est de demander à l’acquéreur de mettre fin à la relation, à moins qu’un plan de conformité efficace ne soit mis en place.»

Près de sept millions de vidéos sont publiées sur Pornhub chaque année, et si la grande majorité d’entre elles décrivent probablement des actes consensuels, beaucoup ne le font pas, a écrit M. Kristof. Il a signalé que des vidéos d’adolescentes victimes d’agression et de traite avaient été trouvées sur le site Web. «Dans chaque cas, des délinquants ont été arrêtés pour les agressions, mais Pornhub a échappé à la responsabilité de partager les vidéos et d’en tirer profit», a écrit M. Kristof.

Pornhub a nié les allégations et a déclaré qu’elle était «résolument engagée dans la lutte contre le matériel d’abus sexuels sur des enfants, et a institué une politique globale de confiance et de sécurité à la pointe de l’industrie pour identifier et éliminer les contenus illégaux de notre communauté.

Certaines autres sociétés de paiement n’autorisent pas l’utilisation de leurs services pour les sites de contenu pour adultes.

Par exemple, PayPal «interdit à tous les titulaires de compte d’acheter ou de vendre des produits numériques à caractère sexuel», y compris des vidéos, des photos et des abonnements. L’année dernière, PayPal a interdit à Pornhub et aux fournisseurs de vidéos sur le site d’effectuer et d’accepter des paiements via PayPal.