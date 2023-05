Visa et MasterCard conviennent de réduire les frais d’interchange moyens des cartes de crédit à moins de 1 %

Le gouvernement a annoncé de nouveaux détails d’un accord avec Visa et MasterCard qui les verra réduire le montant qu’ils facturent aux détaillants lorsqu’un client paie un achat avec une carte de crédit.

Connus sous le nom de soi-disant commissions d’interchange, ils ont longtemps irrité les commerçants en permettant à la société de carte de crédit de conserver un pourcentage sur chaque vente, au lieu d’une commission forfaitaire pour chaque transaction.

Jeudi, le gouvernement a annoncé un accord avec les deux sociétés de cartes qui réduira les frais d’interchange pour les transactions en magasin à 0,95% en moyenne.

Cela signifie que sur un achat de 100 $, si un client paie avec une carte de crédit, le détaillant recevra au moins 99 $, alors qu’il n’aurait auparavant conservé que 97 $ dans certains cas.

Un communiqué du gouvernement indique qu’en moyenne, l’accord réduira les frais typiques qu’un commerçant paie de 27 %.

Les réductions de frais devraient permettre aux détaillants d’économiser environ 1 milliard de dollars sur cinq ans et « rendre les transactions par carte de crédit plus équitables pour les petites entreprises, qui ont moins de pouvoir de négociation que les grands commerçants pour négocier des tarifs plus bas », a déclaré le gouvernement dans un communiqué.

De nombreuses autres juridictions, dont l’Union européenne, le Royaume-Uni, Israël, l’Australie, la Chine et la Malaisie, ont plafonné les frais d’interchange à bien moins de 1 %, mais au Canada, certaines cartes peuvent facturer jusqu’à 3 %. À l’heure actuelle, les frais d’interchange moyens pour une carte de crédit canadienne Visa sont de 1,4 %, selon Visa.

Il a été interdit aux commerçants de répercuter ces frais directement sur les consommateurs pendant des années, mais tout a changé l’automne dernier lorsque les géants du crédit ont accepté de régler un recours collectif à ce sujet, un accord qui les a vus accepter de rembourser aux entreprises des centaines de millions de dollars pour ce qu’ils ont facturé en frais d’interchange au fil des ans.

Une partie de ce règlement a permis aux détaillants de commencer à ajouter un supplément aux factures des clients pour couvrir les frais, ce qui a suscité une attention accrue des acheteurs.

REGARDER | Pourquoi les entreprises peuvent désormais vous facturer le paiement par carte de crédit :

Les entreprises canadiennes peuvent désormais facturer des frais de transaction par carte de crédit Les Canadiens qui préfèrent payer avec Visa et MasterCard pourraient subir des frais supplémentaires à partir de jeudi. Après une longue bataille juridique pour savoir qui paie certains frais de traitement des cartes de crédit, les entreprises peuvent désormais répercuter ces frais – jusqu’à 2% par transaction – sur les clients.

Alors que les entreprises ont bien accueilli le règlement, il n’a rien fait pour régir le montant réel des frais facturés, et le gouvernement a laissé entendre dans son récent budget fédéral qu’il interviendrait bientôt sur la question.

Les entreprises dont le volume de ventes annuel de Visa est inférieur à 300 000 $ seront admissibles à des frais moins élevés, tout comme celles qui font moins de 175 000 $ avec MasterCard.

La Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI), qui attire l’attention sur la question depuis des années, a qualifié l’accord de « réalisation importante », mais souhaite que le calendrier de mise en œuvre de la nouvelle structure de frais soit devancé par rapport à son objectif actuel de automne 2024.

« La FCEI encouragera le gouvernement à respecter son engagement à s’assurer que d’autres marques de cartes – y compris American Express – prennent des mesures similaires… ainsi qu’un examen régulier des seuils de taille pour s’assurer qu’un plus grand nombre de petites entreprises puissent bénéficier de ces taux plus bas dans le l’avenir », a déclaré la FCEI dans un communiqué.