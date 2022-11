Visa annonce que Ryan McInerney remplacera Al Kelly en tant que prochain PDG

Visa Jeudi, Ryan McInerney a été nommé son prochain directeur général, en remplacement d’Alfred Kelly, qui quittera ses fonctions à compter du 1er février 2023.

McInerney est président de Visa depuis 2013, supervisant les institutions financières, les acquéreurs, les commerçants et les partenaires de la société.

Il a précédemment travaillé comme PDG pour les services bancaires aux consommateurs chez JP Morgan et tenue rôles de chef des opérations et des risques dans les activités de crédit à la consommation et au logement de Chase. Chez Chase, a également dirigé l’introduction de son service bancaire mobile.

“Ryan a une énergie et une passion sans limites pour cette entreprise et dans son rôle de président, et en tant que mon proche partenaire au cours des six dernières années, il est devenu intimement familier avec le fonctionnement de Visa et les opportunités passionnantes que présente cette industrie”, a déclaré Kelly dans un déclaration.

Kelly deviendra le président exécutif de Visa. Il est PDG de la société depuis 2016 et a été élu président du conseil d’administration en 2019.

Il a auparavant passé 23 ans à American Express , où il a été président. Avant cela, il était président et chef de la direction de la société de technologie et de médias numériques Intersection, et il était responsable des systèmes d’information à la Maison Blanche sous le président Ronald Reagan.

En plus de Visa, il siège au conseil d’administration de Catalyst.

