Vis Dheela : Karan Johar annonce un nouveau film d’action avec Tiger Shroff ; troll des internautes, ‘Aisa lag raha hai Heropanti ya Baaghi ka sequal hai’

Hier, Karan Johar avait tweeté qu’il y a une grande annonce qui va avoir lieu aujourd’hui (25). Les internautes spéculaient qu’il s’agissait soit du film d’Akshay Kumar-Samantha Ruth Prabhu, soit du film de Tiger Shroff-Rashmika Madanna. Eh bien, quelques internautes avaient raison car Karan a annoncé sa nouvelle entreprise de production intitulée Screw Dheela qui met en vedette Tiger Shroff dans le rôle principal. Le film sera réalisé par Shashank Khaitan, cependant, les réalisateurs n’ont pas encore annoncé si Rashmika fera partie du film ou non.

Karan s’est rendu sur Twitter pour partager la vidéo d’annonce et a écrit : “Arrivant avec une solide dose de divertissement, super excité de présenter Tiger Shroff dans #ScrewDheela, réalisé par Shashank Khaitan dans un tout nouveau monde d’action !!!”

Eh bien, c’est une annonce pleine d’action, mais les internautes n’en sont pas satisfaits car ils pensent que cela ressemble aux précédents films de franchise de Tiger, Baaghi et Heropanti.

Un internaute a écrit : “Qu’as-tu fait ? Ça ressemble à Baaghi 4 ! Si le contenu n’a rien de frais et d’unique, les gens ne vont pas regarder ! Le teaser de l’annonce a l’air moyen..” Découvrez les tweets ci-dessous

Qu’as-tu fait ? Il ressemble à Baaghi 4 ! Si le contenu n’a rien de frais et d’unique, les gens ne regarderont pas ! Le teaser de l’annonce a l’air moyen… ? ? ? ? ? ? (@ReviewzFilmy) 25 juillet 2022

Aisa lag raha hai herpanti ya baghi ​​ka sequal hai ? Knull (@King_In__Black) 25 juillet 2022

Rien de nouveau Même tigre même acrobates et action Mêmes dialogues South films.ruling pour une raison https://t.co/Psdv1QJ36H AB (@Abhishekv766) 25 juillet 2022

Agar héroïne ananya pandey tara sutaria jhanvi hui à fredonner NAHI dekhega hall mein ???? Nitin Jain (@nitinjainyash) 25 juillet 2022

Tiger a été vu pour la dernière fois sur grand écran dans Heropanti 2 qui a été un désastre au box-office. L’acteur a également aligné Ganapath qui devrait sortir à Noël cette année. Mais, il y avait des rapports que le film pourrait être reporté. Réalisé par Vikas Bahl, il met également en vedette Kriti Sanon dans le rôle principal.

Pendant ce temps, Shashank Khaitan a également deux films alignés, Govinda Naam Mera et Bedhadak. Le premier devait sortir en juin de cette année, mais il a été reporté, et le second, qui marquera les débuts de Shanaya Kapoor, commencera à rouler au début de l’année prochaine.