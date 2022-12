Virus zombie ou drogue ? Une vidéo virale de personnes agissant étrangement à Philadelphie laisse Internet confus

Récemment, nous sommes tombés sur le mot-clé “virus zombie” qui a été découvert dans la glace russe, ce qui le faisait ressembler à quelque chose qui sortait tout droit d’un film d’horreur. Cependant, la pandémie nous a fait vivre le pire, donc c’était difficile à comprendre. ‘digest’ Mais les rues de Philadelphie ont autre chose à montrer !

La plus grande ville de Pennsylvanie voit souvent des gens trébucher, figés sur place, zonés et évanouis comme si un zombie se frayait un chemin en plein jour. Récemment, un cas similaire a été enregistré sur caméra et partagé en ligne car il montrait des personnes agissant de manière étrange dans les rues de Philadelphie, aux États-Unis. D’une femme marchant la bouche grande ouverte à un homme debout sur le trottoir en se penchant sur ses pieds, le clip montrait des actions bizarres d’Américains dans la ville.

La vidéo dépeignait soi-disant la situation pas si nouvelle de Philadelphie qui est souvent remplie de gens se transformant en coquilles ambulantes d’eux-mêmes comme s’ils étaient des zombies se préparant à l’apocalypse. Seulement, ce n’est pas un virus ou une malédiction qui les a transformés en ces êtres étranges – c’était la toxicomanie, comme le soupçonnaient certains internautes. Alors qu’Internet était confus face à la vidéo virale, certains se sont demandé si c’était à cause du virus zombie dont nous avons entendu parler la semaine dernière !

« Brooo, que se passe-t-il aux États-Unis », lit-on dans la légende alors que l’utilisateur de Twitter (@dammiedammie35) partage la vidéo sur les réseaux sociaux.

“Êtes-vous sûr que ce n’est pas le virus zombie dont nous avons entendu parler la semaine dernière ?” a demandé à un utilisateur tandis qu’un autre a écrit: “Quand le virus zombie a finalement frappé… Stade précoce ..”. Pendant ce temps, un internaute a demandé si c’était “Zombie ou drogue”.

Plus tôt, les scientifiques ont relancé un virus zombie vieux de 48 500 ans en Russie qui était enfermé sous la glace à ce jour. Cela a fait craindre une autre pandémie, car les gens s’attendaient à ce que le virus le plus ancien, surnommé Pandoravirus yedoma, déchaîne une sorte de menace sur l’humanité.

