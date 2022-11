Virus respiratoires : Masques, autres protections recommandées

Les médecins soulignent l’importance du masquage et d’autres moyens de se protéger et de protéger les autres au milieu d’un nombre croissant de maladies respiratoires ces dernières semaines.

Lundi, le médecin hygiéniste en chef de l’Ontario, le Dr Kieran Moore, a “fortement” recommandé aux gens de porter un masque dans les lieux publics, sociaux et à la maison afin de protéger les personnes les plus vulnérables à la maladie, à savoir les enfants de quatre ans et moins, ainsi que les les personnes âgées et celles qui ont des problèmes de santé sous-jacents.

Le conseil de Moore intervient alors que la province fait face à ce qu’il a décrit comme une “triple menace” de COVID-19, de grippe et du virus infantile commun connu sous le nom de RSV, ou virus respiratoire syncytial, dont les deux derniers entraînent des hospitalisations chez les enfants.

“C’est différent de COVID”, a déclaré Moore aux journalistes. “Cela protège nos enfants et ceux qui sont les plus jeunes d’entre nous. S’il vous plaît parents, grands-parents, frères et sœurs : si vous avez des symptômes respiratoires, vous devez vous masquer autour de ceux qui sont vulnérables.”

En plus du masquage, Moore a également exhorté les Ontariens à suivre toutes les «couches de protection», y compris l’autodépistage quotidien des signes de maladie, à rester à la maison en cas de maladie, à pratiquer une bonne hygiène des mains et à se tenir au courant des vaccins COVID-19 et contre la grippe. Il n’existe actuellement aucun vaccin contre le VRS.

La semaine dernière, les responsables fédéraux de la santé ont également conseillé aux Canadiens de porter un masque à l’intérieur et d’adopter d’autres mesures de protection.

Les gouvernements provinciaux de tout le pays ont commencé à abandonner leurs mandats de masques plus tôt cette année, certains étant toujours en place, comme dans les foyers de soins de longue durée.

Depuis la dernière augmentation des hospitalisations pour enfants, le Collège des médecins du Québec recommande le port du masque en public.

La première ministre du Manitoba, Heather Stefanson, a déclaré la semaine dernière que la province n’avait pas l’intention de réintroduire un mandat de masque et la première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, a déclaré le mois dernier qu’elle “n’autoriserait plus de mandats de masquage des enfants” dans les écoles. Cela est intervenu après qu’un tribunal a statué que la décision de la province d’empêcher les conseils scolaires d’imposer leurs propres mandats de masque “avait été prise à des fins inappropriées”.

Bien que l’annonce de lundi ne corresponde pas à un mandat, Moore et d’autres médecins affirment que le masquage contribuerait à réduire le risque de propagation.

“Vous n’avez pas besoin d’un essai contrôlé randomisé pour comprendre qu’il s’agit d’un moyen très utile et assez simple de prévenir la propagation des maladies respiratoires”, a déclaré le Dr Abdu Sharkawy, spécialiste des maladies infectieuses au University Health Network de Toronto, à l’émission Your Morning on de CTV. Lundi.

Il a déclaré que le masquage partout où les gens se rassemblent serait idéal – et bien que le masquage seul ne «résoudra pas la crise», Sharkawy a déclaré que cela aiderait.

“Je pense que nous ne pouvons pas être trop simplistes à ce sujet”, a-t-il déclaré. “Chaque petit geste compte, chaque degré de prise de conscience compte.”

Le Dr Isaac Bogoch, spécialiste des maladies infectieuses à l’Université de Toronto, a déclaré lundi à CTV News Channel que le masquage n’est pas un moyen parfait d’arrêter une vague, il pourrait “prendre le dessus” sur le système de santé.

S’adressant à CTV News Channel dimanche, le chef de la médecine familiale de l’hôpital de Markham Stouffville, le Dr Allan Grill, a déclaré: “Je pense qu’en tant que fournisseur de soins de santé, je soutiens fortement le masquage, en particulier à l’intérieur, dans les endroits bondés, où il n’est pas bien ventilé.”

“Et je pense qu’en ce moment, c’est le moment où je pense que tout le monde doit participer et envisager fortement de se masquer à l’intérieur compte tenu de ce qui se passe avec notre système de santé”, a-t-il ajouté.

La tension semble être plus aiguë dans les hôpitaux pédiatriques, beaucoup signalant qu’ils fonctionnent au-dessus de l’occupation.

La situation a également une fois de plus mis en évidence les problèmes de capacité du système de santé canadien, souvent désignés comme étant en crise, qui ont reçu une attention accrue pendant la pandémie de COVID-19.

“Le fait que nous ayons cette pandémie et que nous ayons maintenant ces nouveaux sites émergents de transmission virale respiratoire, je pense, pousse les choses à l’extrême”, a déclaré Sharkawy.

“Et donc nous devons être conscients de ce que nous pouvons faire maintenant à court terme pour maîtriser les choses lorsque nous sommes dans une situation de crise. Et puis nous avons d’autres étapes que nous devons prendre à long terme point de vue stratégique pour réparer un système et investir dans ce qui est nécessaire pour le rendre plus gérable à l’avenir, mais ils ne s’excluent pas mutuellement. »



Avec des fichiers de CTV News