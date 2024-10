Virus respiratoire syncytial – Région de Peel

À propos du virus respiratoire syncytial (VRS), y compris la prévention chez les nourrissons, les jeunes enfants à haut risque et les adultes.

Le virus respiratoire syncytial (VRS) provoque des maladies respiratoires, en particulier chez les nourrissons, les jeunes enfants et les personnes âgées, affectant les poumons et les voies respiratoires. Cela peut entraîner une infection pulmonaire grave appelée bronchiolite, qui rend la respiration difficile.

La vaccination contre le RSV avec l’anticorps monoclonal humain est désormais gratuite pour les nourrissons et les enfants à haut risque de moins de 24 mois. Le vaccin contre le VRS est désormais gratuit pour les personnes enceintes et les adultes à haut risque âgés de 60 ans ou plus. Discutez avec votre fournisseur de soins de santé de la protection de votre famille contre le VRS afin de réduire les risques de maladie grave et de visites à l’hôpital.

Nourrissons et jeunes enfants à haut risque

Tous les nourrissons jusqu’à 12 mois et les enfants jusqu’à 24 mois qui sont à à haut risque atteints d’une maladie grave due au VRS en raison de problèmes médicaux sont éligibles à l’anticorps monoclonal humain contre le VRS (Beyfortus). L’anticorps monoclonal RSV fournit des anticorps prêts à l’emploi pour une protection immédiate. Le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) le recommande spécifiquement pour les nourrissons de 8 mois ou moins.

L’immunisation des nourrissons avec l’anticorps monoclonal est l’approche recommandée pour protéger les nourrissons du VRS. Il peut être administré aux nourrissons à la naissance, à l’hôpital ou dans un cabinet médical.

Cliniques de santé publique de Peel

Peel Public Health propose des cliniques d’anticorps monoclonaux contre le VRS (Beyfortus) pour les nourrissons de moins de 12 mois, nés en 2024, qui n’ont peut-être pas accès à un médecin ou à des services de soins primaires.

Vous devrez prendre rendez-vous. Les visites sans rendez-vous ne sont pas disponibles. Une carte de santé n’est pas requise. Appelez-nous au 905-799-7700 ou sans frais au 1-888-919-7800 pour prendre rendez-vous.

Les nourrissons de 6 mois et plus sont également éligibles pour recevoir les vaccins contre la grippe et la COVID-19 et se les verront proposés lors de leur rendez-vous RSV. Des rendez-vous séparés ne sont pas nécessaires.

Apprendre encore plus:

Vaccin pendant la grossesse

Les personnes enceintes peuvent recevoir une dose unique d’Abrysvo. Abrysvo est le seul vaccin contre le RSV pouvant actuellement être administré pendant la grossesse. Abrysvo peut être administré après discussion avec votre fournisseur de soins de santé. Il peut être administré au cabinet d’un médecin.

Il est recommandé d’administrer l’anticorps monoclonal anti-RSV (Beyfortus) à un nourrisson plutôt que de recevoir le vaccin anti-RSV pendant la grossesse.

Abrysvo n’est pas offert dans les cliniques de santé publique de Peel.

Apprendre encore plus: Fiche d’information sur le vaccin contre le VRS pendant la grossesse

Personnes âgées à haut risque

Abrysvo et Arexvy sont 2 vaccins contre le RSV qui peuvent être administrés aux adultes de 60 ans ou plus. Seuls certains adultes à haut risque âgés de 60 ans ou plus sont éligible au vaccin. Parlez à votre fournisseur de soins de santé pour recevoir le vaccin si vous remplissez les conditions d’éligibilité.

Si vous ne remplissez pas les conditions d’admissibilité au vaccin, vous pouvez l’obtenir dans une pharmacie sur ordonnance de votre fournisseur de soins de santé. Cependant, vous devrez payer de votre poche.

Les personnes ayant reçu une dose au cours d’une saison précédente n’ont pas besoin de dose supplémentaire. Les doses de rappel ne sont actuellement pas recommandées.

Le vaccin contre le VRS pour les personnes âgées n’est pas offert dans les cliniques de santé publique de Peel.

Apprendre encore plus: Fiche d’information sur le vaccin contre le VRS pour les personnes âgées à risque élevé

Plus d’informations