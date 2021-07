Virus Monkeypox signalé chez une personne qui a volé du Nigeria à Dallas via Atlanta

Les gens peuvent contracter la variole du singe lorsqu’ils sont mordus ou griffés par un animal, préparent du gibier sauvage ou sont en contact avec un animal infecté ou éventuellement des produits d’origine animale. On pense que la transmission interhumaine se produit principalement par de grosses gouttelettes respiratoires. Les gouttelettes respiratoires ne peuvent généralement pas parcourir plus de quelques pieds, un contact face à face prolongé est donc nécessaire, selon le CDC. Le virus peut également se propager par contact avec des fluides corporels, des plaies de la variole du singe ou des articles qui ont été contaminés par des fluides ou des plaies, tels que les vêtements et la literie.