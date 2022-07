Virus de Marburg : l’OMS déclare une épidémie au Ghana

BRAZZAVILLE, République du Congo –

L’Organisation mondiale de la santé a déclaré la première épidémie au Ghana de la maladie à virus Ebola de type Marburg après que les laboratoires ont confirmé les infections dans deux cas annoncés plus tôt ce mois-ci.

La maladie, une fièvre hémorragique très contagieuse de la même famille qu’Ebola, est transmise aux humains par les chauves-souris frugivores et transmise entre les personnes par contact direct avec les fluides corporels des personnes et des surfaces infectées, a indiqué l’OMS.

Une analyse préliminaire d’échantillons de deux patients de la région sud d’Ashanti au Ghana – tous deux décédés et sans lien de parenté – s’est révélée positive, mais a été transmise pour confirmation complète à l’Institut Pasteur de Dakar, au Sénégal. Ce laboratoire de l’agence de santé des Nations Unies a corroboré les résultats du Noguchi Memorial Institute for Medical Research au Ghana, a déclaré l’OMS dans un communiqué dimanche.

Le premier cas était un homme de 26 ans qui s’est présenté à l’hôpital le 26 juin et est décédé le 27 juin. Le second était un homme de 51 ans qui s’est rendu à l’hôpital le 28 juin et est décédé le même jour, OMS a déclaré, ajoutant que les deux hommes avaient cherché un traitement dans le même hôpital.

“Les autorités sanitaires ont réagi rapidement, prenant une longueur d’avance pour se préparer à une éventuelle épidémie”, a déclaré le directeur régional de l’OMS pour l’Afrique, le Dr Matshidiso Moeti. “C’est bien car sans action immédiate et décisive, Marburg peut facilement devenir incontrôlable. L’OMS est sur le terrain pour soutenir les autorités sanitaires et maintenant que l’épidémie est déclarée, nous rassemblons plus de ressources pour la réponse.”

Plus de 90 contacts, dont des agents de santé et des membres de la communauté, ont été identifiés et font l’objet d’un suivi, a indiqué l’OMS.

Marburg est potentiellement très nocive et mortelle : les taux de létalité lors des épidémies passées ont varié de 24 % à 88 %.

Cette épidémie marque seulement la deuxième fois que la maladie est détectée en Afrique de l’Ouest – après que la Guinée a confirmé un seul cas détecté en août, selon l’OMS. L’épidémie en Guinée a été déclarée plus de cinq semaines plus tard.

Des flambées précédentes de Marburg et des cas individuels sont apparus en Angola, au Congo, au Kenya, en Afrique du Sud et en Ouganda, a indiqué l’OMS.