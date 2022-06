Virus de la poliomyélite détecté dans les eaux usées de Londres ; aucun cas signalé

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

LONDRES – Le Royaume-Uni a déclaré un «incident national» rare après la découverte de traces du virus hautement contagieux de la polio dans les eaux usées de Londres, a déclaré le gouvernement. La Grande-Bretagne, comme de nombreux pays développés, est en grande partie exempte de poliomyélite depuis les années 1980 en raison de la forte utilisation du vaccin. Jusqu’à présent, aucun cas n’a été signalé.

Cependant, son agence de sécurité sanitaire et son régulateur médical ont déclaré dans un déclaration mercredi que les autorités avaient trouvé des traces de poliovirus dans des échantillons d’eaux usées prélevés à la London Beckton Sewage Treatment Works, dans le cadre d’une « surveillance de routine ». La station d’épuration couvre une population de près de 4 millions d’habitants dans le nord et l’est de la capitale.

« Des enquêtes sont en cours après la découverte de plusieurs virus étroitement liés dans des échantillons d’eaux usées prélevés entre février et mai », indique le communiqué.

La détection suggère qu’il est probable « qu’il y ait eu une certaine propagation entre des individus étroitement liés dans le nord et l’est de Londres et qu’ils éliminent maintenant la souche de poliovirus de type 2 dans leurs matières fécales », indique le communiqué.

Le poliovirus de type 2 dérivé du vaccin – par opposition à la souche sauvage ou naturelle – est une forme affaiblie du virus vivant utilisé dans les vaccins antipoliomyélitiques oraux. De nombreux pays, dont le Royaume-Uni et les États-Unis, ont s’est éloigné d’utiliser le vaccin oral car il peut se propager aux personnes non vaccinées. Mais cela reste courant dans des pays comme le Pakistan, l’Afghanistan et le Nigeria.

Le poliovirus dérivé d’un vaccin détecté au Royaume-Uni « peut en de rares occasions provoquer des maladies graves, telles que la paralysie, chez les personnes qui ne sont pas complètement vaccinées », ont déclaré les autorités sanitaires britanniques.

Jusqu’à présent, le virus de la poliomyélite n’a été détecté que dans des échantillons d’eaux usées, mais des enquêtes sont en cours pour déterminer si une transmission communautaire se produit.

Comme d’autres pays, la Grande-Bretagne est également aux prises avec la pandémie de coronavirus en cours et les cas de monkeypox.

Les États-Unis vont étendre les tests de monkeypox dans les laboratoires commerciaux à mesure que l’épidémie se développe

Le Royaume-Uni a été déclaré exempt de poliomyélite par l’Organisation mondiale de la santé en 2003 et le dernier cas de poliomyélite sauvage ou naturelle contracté remonte à 1984, selon le gouvernement.

« Le poliovirus dérivé d’un vaccin est rare et le risque pour le public dans son ensemble est extrêmement faible », a déclaré Vanessa Saliba, épidémiologiste consultante à l’Agence britannique de sécurité sanitaire, dans un communiqué.

« Nous enquêtons de toute urgence pour mieux comprendre l’étendue de cette transmission et le NHS a été invité à signaler rapidement tout cas suspect », a-t-elle déclaré, ajoutant qu' »aucun cas n’a été signalé ou confirmé jusqu’à présent ».

La polio, ou poliomyélite, est une maladie infectieuse invalidante et potentiellement mortelle, qui envahit le système nerveux et se propage principalement par contamination par des matières fécales.

Il n’y a pas de remède, mais les vaccinations depuis les années 1960, principalement dans l’enfance, ont changé la donne en permettant à de nombreux pays d’éradiquer la poliomyélite sauvage. Le Royaume-Uni maintient une couverture vaccinale de plus de 95 %, selon le gouvernement a diten grande partie grâce à un programme de vaccination systématique des enfants.

Surveillance, vaccination et investissement pour #EndPolio 🌍 est critique, car le #ROYAUME-UNIl’annonce de l’environnement #polio des échantillons identifiés dans les égouts de Londres nous le rappelle. Aucun enfant n’a été infecté jusqu’à présent. @OMS soutient 🇬🇧 et ses partenaires.https://t.co/97zNVNUiBg – Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) 22 juin 2022

L’agence britannique de sécurité sanitaire indique qu’elle détecte normalement entre un et trois « isolats de poliovirus par an » dans les eaux usées, mais ils sont normalement ponctuels et sans rapport les uns avec les autres. « Dans ce cas, les isolats identifiés entre février et juin 2022 sont génétiquement liés. Cela a incité à enquêter sur l’étendue de la transmission », a-t-il ajouté.

Le scénario le plus probable est qu’une personne récemment vaccinée est entrée au Royaume-Uni en provenance d’un pays où un vaccin antipoliomyélitique oral a été utilisé. Le Royaume-Uni a arrêté ces vaccins oraux en 2004, ont indiqué les autorités.

Le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a tweeté que « la surveillance, la vaccination et l’investissement pour #EndPolio est critique », à la suite de l’annonce de l’annonce au Royaume-Uni.

Le scandale de la recherche d’emploi de Boris Johnson pour sa femme ne va pas disparaître

L’Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite, qui s’efforce de mettre fin à tous les cas de virus sauvages et liés au vaccin, a déclaré que bien que largement éradiquée, la maladie reste endémique en Afghanistan et au Pakistan.

« Il est important que tous les pays, en particulier ceux qui ont un volume élevé de voyages et de contacts avec des pays et des zones touchés par la poliomyélite, renforcent la surveillance afin de détecter rapidement toute nouvelle importation de virus et de faciliter une réponse rapide », a déclaré le groupe dans un déclaration.