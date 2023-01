Virus de la poliomyélite détecté dans 2 échantillons d’eaux usées canadiennes

Après avoir lancé l’année dernière ses propres tests de dépistage de la poliomyélite dans les eaux usées, le Canada a détecté deux échantillons de virus de la polio dérivé d’un vaccin de type 2 (VDPV2).

Selon la mise à jour épidémiologique de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et de l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS) publiée le 30 décembre 2022, la souche virale a été trouvée dans deux échantillons d’eaux usées prélevés entre le 20 et le 30 août 2022.

Le rapport indique que les sites d’échantillonnage choisis pour être testés se trouvent dans des communautés liées à l’État de New York, mais il n’a pas fourni d’emplacements exacts. Le rapport indique qu’il n’y a eu aucun cas suspect ou confirmé de paralysie flasque aiguë, qui est le syndrome le plus courant causé par la poliomyélite, dans les régions où les échantillons d’eaux usées canadiennes ont été prélevés.

En août 2022, l’État de New York a signalé des échantillons émergents du virus dans ses eaux usées après qu’un patient non vacciné a été diagnostiqué avec la polio, marquant la première fois qu’un cas de polio a été signalé aux États-Unis après près d’une décennie.

Après l’émergence de cas à l’étranger l’été dernier, l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a annoncé qu’elle commencerait à tester les eaux usées et à surveiller le virus. Le Canada n’a signalé aucun cas de poliomyélite depuis 1994. La présence du PVDV2 dans les deux échantillons prélevés en août a été confirmée le 23 décembre 2022.

Le Laboratoire national de microbiologie du Canada, qui a recueilli les échantillons au Canada, n’a pas trouvé de poliomyélite dans les échantillons d’eaux usées prélevés entre le 31 octobre et le 9 novembre. Cependant, le laboratoire continuera à tester les échantillons archivés prélevés sur les sites ciblés en septembre et décembre.

Le rapport indique que l’OMS / OPS travaillera avec l’ASPC pour assurer le suivi des résultats. CTVNews.ca a également contacté l’ASPC pour obtenir des commentaires, mais n’a pas encore reçu de réponse.

“L’OPS/OMS réitère aux États membres la nécessité de poursuivre les efforts pour atteindre des niveaux optimaux d’immunité de la population grâce à une couverture vaccinale élevée et homogène”, indique le rapport. “(Et) grâce à une surveillance épidémiologique sensible qui permet la détection et l’investigation en temps opportun de tous les cas de paralysie flasque aiguë (PFA).”

Depuis septembre 2022, les États-Unis ont signalé 94 échantillons d’eaux usées testés positifs pour la poliomyélite, dont 87 sont liés au cas confirmé dans le comté de Rockland, NY, selon le rapport.

L’OMS et les Centers for Disease Control des États-Unis affirment que le VDPV est une souche rare de poliovirus, génétiquement modifiée par rapport à la souche originale et affaiblie contenue dans le vaccin antipoliomyélitique oral.

“S’il est autorisé à circuler suffisamment longtemps dans des populations sous-immunisées ou non immunisées, ou à se répliquer chez un individu immunodéprimé, le virus affaibli peut revenir à une forme qui provoque la maladie et la paralysie”, indique le CDC sur son site Web, tout en soulignant que la poliomyélite orale vaccin est sûr et a joué un « rôle déterminant dans l’éradication des poliovirus sauvages dans le monde ».