Virus de la grippe aviaire détecté dans le bœuf d’une vache laitière malade : USDA

WASHINGTON, DC — La grippe aviaire a été détectée dans du bœuf pour la première fois, a annoncé vendredi le ministère américain de l’Agriculture. Malgré cette découverte, les responsables ont déclaré que la viande n’était pas entrée dans l’approvisionnement alimentaire du pays et que le bœuf restait sans danger pour la consommation.

Selon les responsables, l’USDA a découvert le virus lors d’analyses de routine des tissus de bœuf de 96 vaches laitières qui ont été retirées de l’approvisionnement alimentaire après avoir montré des signes de maladie.

La grippe aviaire a été détectée chez l’une des vaches, tandis que les autres ont été testées négatives, ont indiqué les autorités.

La grippe aviaire a été confirmée dans des troupeaux de bovins laitiers dans neuf États, a été détectée dans le lait et a provoqué l’abattage de millions de poulets et de dindes ; cependant, sa présence dans le bœuf constitue un nouveau développement pour l’épidémie, qui a débuté en 2022.

L’agence a annoncé le mois dernier qu’elle testerait le bœuf haché pour détecter la grippe aviaire dans les magasins de détail, mais les autorités n’ont trouvé aucun signe du virus.

« L’USDA est convaincu que l’approvisionnement en viande est sûr », a déclaré l’agence dans un communiqué. « L’USDA dispose d’un processus rigoureux d’inspection des viandes, qui inclut des vétérinaires du Service de sécurité et d’inspection des aliments présents dans toutes les installations fédérales d’abattage de bétail. Le personnel du FSIS inspecte chaque animal avant l’abattage, et toutes les carcasses de bovins doivent passer une deuxième inspection après l’abattage et être déterminées à être apte à entrer dans l’approvisionnement alimentaire humain.

Si la grippe aviaire devait se retrouver dans l’approvisionnement alimentaire du pays, les responsables de l’USDA ont déclaré que cuire la viande à une température interne de 165 degrés Fahrenheit tuerait le virus.

Deux ouvriers agricoles de laiteries du Michigan et du Texas ont été contaminés par la grippe aviaire ce printemps. Le danger pour le public reste faible, mais les ouvriers agricoles exposés à des animaux infectés courent un risque plus élevé, ont déclaré les responsables de la santé.

Un seul autre cas humain de grippe aviaire a été confirmé aux États-Unis. En 2022, un prisonnier participant à un programme de travail l’a attrapé en tuant des oiseaux infectés dans une ferme avicole du comté de Montrose, au Colorado. Son seul symptôme était la fatigue et il s’est rétabli.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.