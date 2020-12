LAS VEGAS (AP) – Les casinos huppés d’un milliard de dollars de Las Vegas regorgent de tours brillantes, d’enseignes au néon et d’une extravagance époustouflante. Mais directement sous les paillettes, des centaines de sans-abri vivent à l’abri des regards, dans l’obscurité, dans un réseau de tunnels d’eaux pluviales sous la ville.

Lorsque les recenseurs ont tenté en septembre de compter les sans-abri du pays pour le recensement de 2020, des problèmes de sécurité les ont empêchés de s’aventurer dans les tunnels de Las Vegas.

Les tunnels n’offrent qu’un exemple de la difficulté de compter la part de la population sans domicile fixe qui ne reste pas dans les refuges. Une demi-douzaine de recenseurs aux États-Unis ont déclaré à l’Associated Press qu’ils avaient connu des problèmes qui pourraient entraîner une sous-estimation des sans-abri – une situation qui pourrait coûter à certaines communautés une représentation politique et de l’argent fédéral.

America DePasquale, qui a vécu dans les tunnels de mai 2018 jusqu’à ce qu’elle emménage dans un centre de désintoxication le mois dernier, a déclaré qu’elle n’avait jamais vu de recenseurs visiter la zone située sous le Strip de Las Vegas.

DePasquale a déclaré qu’elle ne reprochait pas aux recenseurs de ne pas avoir tenté de pénétrer dans les tunnels, mais elle a déclaré que cela aurait pu aider s’ils avaient essayé d’aller avec des défenseurs de la communauté qui effectuent de fréquentes visites ci-dessous.

«Il faut quelqu’un d’une certaine force pour y aller régulièrement», dit-elle. « Mais je trouve aussi épouvantable qu’ils n’iraient pas plus loin et au moins même essayer. »

Le décompte des sans-abri sans abri était initialement prévu pour le printemps dernier, mais le Bureau du recensement l’a retardé jusqu’à fin septembre en raison des préoccupations concernant le coronavirus. Le bureau a identifié 33 000 camps de sans-abri que les recenseurs peuvent visiter.

Le Government Accountability Office a averti plus tôt ce mois-ci que le retard dans le dénombrement des sans-abri pourrait affecter la qualité des données du recensement étant donné le ralentissement économique causé par la pandémie. Les personnes qui ont peut-être répondu au questionnaire du recensement au printemps dernier mais sont devenues par la suite sans abri peuvent ne pas être enregistrées comme sans abri et peuvent vivre dans un endroit différent, a déclaré l’agence de surveillance dans un rapport.

L’histoire continue

«Étant donné que les personnes sans domicile sont plus susceptibles que les personnes hébergées d’appartenir à des groupes minoritaires, en particulier les Afro-Américains et les Amérindiens, le sous-dénombrement contribue modestement au sous-dénombrement grave des minorités et des pauvres», a déclaré Beth Shinn, une professeur à l’Université Vanderbilt qui étudie le sans-abrisme.

À San Francisco, un recenseur a déclaré que les superviseurs ne savaient pas quoi faire et où aller. À Oklahoma City, de nombreux recenseurs n’ont fait qu’un comptage sans interroger les sans-abri, ils ont donc manqué de recueillir des informations démographiques.

Un recenseur à Bakersfield, en Californie, a déclaré qu’une liste des sites pour sans-abri qui leur avait été fournie était obsolète et qu’ils n’étaient pas autorisés à interroger des personnes qui semblaient être sans abri si leur emplacement ne figurait pas sur la liste. Les recenseurs ont été empêchés de faire des dénombrements dans le centre-ville de St. Paul, au Minnesota, en raison des manifestations contre l’injustice raciale qui se déroulaient la même nuit.

Deanna Helm, un recenseur qui a participé au dénombrement des sans-abri en Californie du Nord, l’a qualifié de «farce».

«Nous ne faisions que chasser nos queues ce soir-là», a-t-elle déclaré.

Le temps pluvieux à Spokane, dans l’État de Washington, a empêché des agents recenseurs comme Joanne McCoy de faire leur travail.

«Nous n’avons pas du tout obtenu un bon décompte. Cela aurait dû être beaucoup mieux », a déclaré McCoy, un superviseur du recensement.

Le Bureau du recensement a déclaré dans un communiqué que le décompte des sans-abri sans abri est conçu en tenant compte de la sécurité des recenseurs et de ceux qui sont comptés.

« Comme dans les recensements précédents, l’objectif principal, et indiqué dans les instructions du recenseur, est d’abord d’obtenir un nombre de personnes sans domicile fixe », indique le communiqué. « Nous ne voulons pas créer un environnement dangereux pour ceux qui vivent sur place ou nos recenseurs, de sorte que nous ne pourrons peut-être pas mener une entrevue complète s’il n’est pas sécuritaire de le faire. »

Le décompte de l’agence une fois par décennie permet de déterminer 1,5 billion de dollars de dépenses fédérales par an et le nombre de sièges au Congrès que chaque État obtient.

À Las Vegas, des préoccupations concernant le nombre de sans-abri ont été soulevées en octobre dernier lors d’une réunion du conseil municipal. Las Vegas, avec le comté de Clark environnant, compte environ 4 000 à 6 000 personnes vivant dans la rue. La population de sans-abri pourrait être plus importante, car les refuges fonctionnent à capacité réduite en raison des restrictions de pandémie, a déclaré Scott Adams, directeur municipal de l’époque.

« En fin de compte, nous pourrions être sous-estimés par plusieurs milliers de personnes dans la population de la ville », a déclaré Adams. « Pourquoi est-ce important? Il traite de la répartition des sièges législatifs, des formules de partage pour le financement fédéral, de tout un éventail de questions . «

Les recenseurs feraient face à de nombreux défis s’ils essayaient de pénétrer seuls dans les tunnels pour interroger les résidents, a déclaré Paul Vautrinot, qui dirige Shine a Light, une organisation à but non lucratif qui fournit un logement, des conseils et d’autres services à plusieurs centaines de personnes vivant dans les tunnels. .

La consommation de drogue est courante et visible, selon les défenseurs de la communauté qui se rendent régulièrement dans les passages humides pour donner de la nourriture et des fournitures. Les aiguilles hypodermiques, les rats et les déchets humains sont des sites communs, tout comme le faible débit constant d’eau à travers les tunnels. Certains tunnels ont des mini-communautés où une douzaine ou deux douzaines de personnes installent des tentes ou des lits et partagent des repas en commun. Ceux qui préfèrent la solitude trouvent leur propre section dans le labyrinthe.

Certaines personnes ont peu d’effets personnels. D’autres ont des configurations relativement élaborées, avec des meubles ou des générateurs.

Lorsque le comté de Clark procède à un décompte annuel de la population des sans-abri exigé par le Département américain du logement et du développement urbain, les comptoirs du personnel et des bénévoles sont escortés par la police. Cet effort est moins intensif que le recensement une fois par décennie et ne nécessite qu’un dénombrement, pas un questionnaire.

La plupart des personnes vivant dans les canaux souterrains ne seraient pas intéressés à parler à des étrangers en posant des questions sur leurs antécédents, même si cela pourrait aider à apporter des ressources aux personnes qui y vivent, a déclaré Vautrinot.

«C’est une tâche très ardue d’aller marcher là-bas, même après avoir fait ça aussi longtemps que moi et y avoir vécu», a déclaré Vautrinot, qui a vécu dans les tunnels de 2011 à 2014. «Il y a des moments où vous descendez. là et les cheveux sur ton bras se soulèvent.

___

Suivez Mike Schneider sur Twitter à https://twitter.com/MikeSchneiderAP