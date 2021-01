WASHINGTON (AP) – Il était un polo au bras en tant que sénateur. Il a traîné dans le vestiaire du Sénat à discuter avec les législateurs en tant que vice-président. Il s’est présenté pendant la campagne présidentielle comme quelqu’un qui pouvait «faire travailler les gens ensemble» et faire baisser la température dans un Washington surchauffé par Donald Trump.

Maintenant, après sa première semaine complète en tant que président, Joe Biden est confronté aux limites potentielles de sa capacité à travailler de l’autre côté de l’allée alors qu’il fait pression pour une facture de secours contre les coronavirus de 1,9 billion de dollars qui est le premier grand test de son mandat.

Les républicains rechignent au prix et les démocrates envoient des signaux indiquant qu’ils sont prêts à faire adopter le projet de loi sans l’aide du GOP, car le discours de campagne de Biden pour être un négociateur semble céder la place à la réalité d’un Sénat qui ne ressemble pas celui qu’il habitait autrefois.

Dans un clin d’œil à la réalité, Biden a déclaré aux journalistes vendredi: «Je soutiens le passage de l’aide au COVID avec le soutien des républicains si nous pouvons l’obtenir. Mais le soulagement du COVID doit passer – pas de si, et ou de mais.

La Maison Blanche n’a pas abandonné l’espoir d’obtenir un soutien du GOP pour le paquet, et la liste d’appels de Biden le confirme. Mais une partie de la fréquentation de Biden est également dirigée vers les membres de son propre parti pour s’assurer qu’un accord est conclu.

Il a appelé la sénatrice Susan Collins du Maine à plusieurs reprises depuis son investiture, et la républicaine modérée dit qu’elle entretient des «relations plus étroites» avec Biden qu’avec Trump.

Biden a appelé à plusieurs reprises des sénateurs de son propre parti, dont deux centristes – Joe Manchin de Virginie-Occidentale et Kyrsten Sinema de l’Arizona – qui ont exprimé des inquiétudes au sujet du paquet, selon trois personnes proches des appels qui se sont exprimées sous condition d’anonymat parce qu’ils n’étaient pas autorisés à discuter publiquement des conversations privées.

Homme politique du commerce de détail qui ne rate jamais une occasion de bavardage ou de bavardage, Biden a été quelque peu enfermé par la pandémie, ce qui limite les interactions en face à face sur lesquelles il prospère. Mais il y a toujours son annuaire téléphonique sans égal, construit sur quatre décennies de relations avec les sénateurs des deux côtés de la fracture politique.

« Quand il décide de faire l’un de ces appels, il n’a pas vraiment besoin d’une feuille d’appels, une feuille qui lui dit exactement quoi dire à un membre du Congrès et comment esquisser le projet de loi », a déclaré la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki. dans une interview sur MSNBC. « Il sait. Il connaît beaucoup de ces gens depuis des décennies.

Claire McCaskill, une ancienne sénatrice démocrate du Missouri, dit que Biden est « comme un ouvrier en termes de rayonnement et qu’il n’était pas inhabituel pour moi de croiser Joe Biden au vestiaire du Sénat quand il était vice-président » de Barack Obama.

«Il a brûlé les lignes téléphoniques», a déclaré McCaskill. «Obama a été terrible dans cette partie du travail, tandis que Biden y était bon, pour les deux parties.»

Après avoir passé 36 ans au Sénat et huit ans en tant que vice-président, Biden a fait de la sensibilisation bipartite une promesse centrale, même lorsque de nombreux membres de son parti ont fait valoir que les républicains n’étaient plus intéressés à travailler de l’autre côté de l’allée.

Le succès le plus notable de Biden dans la négociation des accords est survenu lors des confrontations budgétaires de l’ère Obama lors de la montée des républicains du Tea Party. Les accords historiques ont bloqué des réductions d’impôts et de dépenses pendant une décennie – et ont aigri certains démocrates progressistes sur la marque de compromis de Biden.

En tant que vice-président, Biden était un émissaire de confiance au Capitole pour Obama, qui n’avait servi que quatre ans au Sénat.

Biden est arrivé en tant que présence dans les salles du Congrès à plusieurs moments critiques. Il a aidé à conclure un accord de 2010 pour empêcher l’expiration des réductions d’impôts de l’ère Bush, puis a négocié sur la loi historique de 2011 sur le contrôle budgétaire qui a réduit les dépenses et a fait sortir le pays de la «falaise fiscale» de 2012 des augmentations et des réductions budgétaires imminentes.

«La principale vertu de Biden en tant que négociateur est de comprendre que ‘Regardez, vous avez la politique de votre côté, j’ai la politique de mon côté, nous devons tous deux vivre dans nos contraintes politiques’ ‘, a déclaré Rohit Kumar, ancien chef de cabinet adjoint à Le chef républicain du Sénat Mitch McConnell du Kentucky. «Son argumentaire:« Je sais qu’il y a certaines choses que vous ne pouvez pas faire et je ne vais pas en faire des deal breakers. Nous devons obtenir un accord que je puisse vendre, un accord que vous pouvez vendre. »

En tant que sénateur, Biden a également apprécié ses relations avec ses collègues, même si son trajet de retour nocturne vers le Delaware l’empêchait de socialiser avec d’autres législateurs.

« Eh bien, je ne veux pas le ruiner, mais il a travaillé avec nous à l’occasion », a déclaré l’ancien chef de la majorité au Sénat, Trent Lott, R-Miss.

Lott a déclaré que Biden n’était pas quelqu’un dont il se souvenait avoir été souvent dans la salle lorsque la direction du Sénat tentait de conclure un accord sur des projets de loi importants. Mais Lott a souligné deux exemples majeurs lorsqu’il l’a été: le projet de loi sur la criminalité de 1994 et la résolution de 2002 sur la guerre en Irak, une paire de mesures pour lesquelles Biden a depuis exprimé ses regrets.

Pourtant, Lott a déclaré que la relation de Biden avec McConnell était réelle et pourrait à nouveau rapporter des dividendes.

«Ils ont élaboré un accord qui est essentiellement ce sur quoi ils travaillent depuis», a déclaré Lott. «Quelqu’un dans les médias parlait alors de Biden comme du chuchoteur de McConnell.

Pourtant, le Sénat a considérablement changé depuis que Biden a rejoint la première fois il y a des décennies, avec des compétences différentes maintenant en monnaie alors que les sénateurs obtiennent un statut sur les médias sociaux, collectent des fonds au-delà de leur État d’origine et passent moins de temps à socialiser les uns avec les autres à Washington.

Le style de cajolage à la vieille école de Biden peut être moins convaincant pour les sénateurs de l’un ou l’autre des partis qui cultivent leurs propres marques et ne comptent pas nécessairement sur la proximité du pouvoir présidentiel pour améliorer leur profil.

Et, bien sûr, la politique compte. Les partis sont plus divisés que jamais sur les remèdes législatifs pour la nation, une division partisane que les politologues considèrent comme comparable aux divisions de l’époque de la guerre civile.

Les assistants de Biden craignent que les républicains continuent de rechigner quel que soit le nombre d’appels téléphoniques personnels qu’ils reçoivent du président ou les invitations post-pandémie qu’ils reçoivent à des événements de haut niveau à la Maison Blanche.

Leur patron est peut-être le dernier à y adhérer.

«Il y a des gens qui disent que vous ne pouvez pas travailler avec l’autre côté», a déclaré Biden il y a un an. «Et si tel est le cas, préparez vos enfants à des États-Unis totalement différents, un monde totalement différent. Je ne le crois pas.

Lemire a rapporté de New York.

Les rédacteurs de l’Associated Press Kevin Freking et Alexandra Jaffe ont contribué à ce rapport.