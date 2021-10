‘Virus 2062’ sous la bannière de production audio du réalisateur Mantra MnM Talkies est le podcast de l’année !

Le podcast récemment publié « Virus 2062 » présente les stars de Bollywood Richa Chadha et Ali Fazal. C’est la première fois que le couple réel est jumelé et exprimé pour un drame audio. Le spectacle est réalisé par le populaire RJ/acteur Mantra et est adapté et produit par sa maison de production audio MnM Talkies. Le podcast est une adaptation de Caso 63, un Spotify Original du Chili. Après avoir créé des remous au Chili et au Brésil, le spectacle captivant du voyage dans le temps a été introduit sur le marché indien.

En parlant du podcast, Mantra déclare : « La fiction audio m’excite et j’aime créer des images dans l’esprit des auditeurs. Et avec une intrigue comme Virus 2062, ça devient assez intense. » Parlant plus loin de la distribution, Mantra ajoute: « Ce fut un plaisir de travailler avec Ali et Richa. Ce sont des acteurs tellement investis et cela se voit dans l’ensemble du travail qu’ils ont accompli. J’ai beaucoup aimé le produire et avec des acteurs de premier plan comme Ali et Richa, les personnages ont vraiment pris vie.

Virus 2062 a été l’un des contenus les plus puissants sur lesquels j’ai mis la main. La réponse des auditeurs est impressionnante. Spotify frappe les bonnes notes et je suis heureux que nous puissions faire de la musique ensemble. Depuis sa sortie au début du mois, le podcast a reçu une réponse écrasante. L’un des auditeurs, le célèbre auteur Durjoy Dutta, a déclaré: «De temps en temps, des histoires comme #Virus2062 nous maintiennent au bord du siège. La fin de ce #HindiAudioThriller est tellement époustouflante que vous ne sauriez pas ce qui vous a frappé. Je recommande honnêtement ce spectacle. »

Swagata Dam – Industry & Content Lead chez IMDb India déclare : « En jouant avec les thèmes de la fantasy et de la science-fiction, ce #HindiAudioThriller m’a fait me demander comment je réagirais si quelqu’un venait me dire qu’il venait du futur ! J’ai adoré Gayatri dans #Virus2062 et ses conversations avec le voyageur du temps.

Mantra sera ensuite vu dans le film vedette de Taapsee Pannu ‘Rashmi Rocket’.

(Avis de non-responsabilité – Contenu du bureau de marque)