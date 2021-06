Virtuo ajoute Tesla Model 3 à sa flotte dans le cadre d’une campagne d’électrification

LONDRES — La société européenne de location de voitures Virtuo ajoute des dizaines de Tesla à sa flotte dans le cadre d’un effort visant à électrifier davantage de ses véhicules.

L’entreprise, qui permet aux gens de louer et de débloquer des voitures premium via une application, souhaite que 50 % de ses véhicules soient électriques d’ici 2025 et 100 % d’ici 2030.

Il prévoit d’ajouter environ 50 véhicules Tesla Model 3 Long Range à ses flottes à Londres et à Paris, et ils seront disponibles pour les clients à réserver à partir du 22 juin.

Karim Kaddoura, co-fondateur et PDG de Virtuo, a déclaré à CNBC qu’il y avait une « admiration » associée à la marque Tesla, ajoutant que les clients avaient leur mot à dire sur les voitures ajoutées à la flotte Virtuo.

« Il est devenu très clair au fil des ans, et lors de la dernière enquête que nous avons réalisée, que la Tesla Model 3 était précisément le modèle que tout le monde voulait conduire », a-t-il déclaré.

Le modèle 3 peut faire 0-60 mph en 3,1 secondes et il a une autonomie de 360 ​​miles, selon Tesla.

Kaddoura est optimiste que les clients opteront pour la location de la Tesla. « C’est une expérience différente », a-t-il déclaré. « Il est indéniablement doté des dernières fonctionnalités et innovations qui ne ressemblent à aucune autre voiture. »

Les clients Virtuo pourront récupérer une Tesla Model 3 ou se la faire livrer moyennant des frais supplémentaires. Les prix varieront en fonction de la durée de la location, mais la société indique qu’ils commenceront à environ 69 £ (96 $) par jour.

L’introduction du Tesla Model 3 dans la flotte de Virtuo intervient après que les investisseurs ont injecté 60 millions de dollars dans la société de cinq ans le mois dernier, portant l’investissement total dans l’entreprise à 96 millions de dollars. Il a déclaré qu’il utiliserait l’argent pour accélérer l’électrification de sa flotte.