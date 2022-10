Virginia’s Youngkin transporte de l’argent et fait campagne à travers le pays

RICHMOND, Virginie (AP) – Le gouverneur de Virginie, Glenn Youngkin, a continué à collecter des fonds rapidement au cours des trois derniers mois, dépassant ses récents prédécesseurs, tout en parcourant le pays pour renforcer son profil national et stimuler les candidats à mi-mandat.

Le comité d’action politique Republican’s Spirit of Virginia a levé près de 1,8 million de dollars en espèces au cours du trimestre de juillet à septembre, a dépensé environ 1,1 million de dollars et a terminé le trimestre avec environ 2,3 millions de dollars en main, selon les informations sur le financement de la campagne déposées ce mois-ci.

Le gouverneur, de plus en plus considéré comme un candidat potentiel à la présidentielle de 2024, a dépassé de loin le comité de direction de tout autre responsable de Virginie au cours de cette période, et les fortes recettes s’inscrivent dans la continuité d’une tendance: la combinaison de collecte de fonds et de prêts du nouveau venu politique pour sa campagne lors de sa dernière course année contre le démocrate Terry McAuliffe a brisé les records établis lors de la campagne de gouverneur de 2017.

Youngkin a également rapporté beaucoup d’argent après les élections et pour son investiture.

Au cours de ses deux premiers trimestres complets de mandat, il a recueilli plus de deux fois plus que ses trois prédécesseurs les plus récents en dons de 10 000 $ ou plus, selon une analyse du projet non partisan Virginia Public Access, qui suit l’argent en politique.

“L’excitation continue de croître autour de l’approche du gouverneur Youngkin pour résoudre les problèmes de table de cuisine avec des solutions de bon sens”, a écrit Kristin Davison, conseillère politique de Youngkin, dans un e-mail.

Riche ancien dirigeant du capital-investissement, Youngkin est rapidement devenu le sujet de spéculations en 2024 après avoir vaincu McAuliffe, un ancien gouverneur, dans un État qui avait longtemps eu une tendance bleue. La conjecture sur une éventuelle course présidentielle ou une autre candidature à un poste fédéral s’est intensifiée depuis, ainsi que les critiques des démocrates de Virginie qui disent que Youngkin prend de l’avance et néglige son travail quotidien.

Youngkin – qui, en vertu de la loi de l’État, ne sera pas autorisé à briguer un deuxième mandat consécutif en tant que gouverneur – hésite généralement lorsqu’on l’interroge publiquement sur les projets futurs, affirmant qu’il est flatté d’être dans la conversation mais concentré sur la Virginie. Mais depuis son entrée en fonction en janvier, il a rapidement agi pour s’affirmer comme une nouvelle voix dans le GOP.

Ses reçus PAC récemment déposés font allusion à l’étendue de son opération politique, montrant des dépenses avec plus d’une douzaine de groupes de conseil, de communication, de collecte de fonds, de rédaction de discours ou de stratégie, ainsi qu’un créateur de publicité et une société de sondage.

Youngkin, qui, comme d’autres gouverneurs, utilise fréquemment des avions d’État pour les affaires de l’État, a déclaré qu’il payait lui-même ses déplacements politiques. Il a remboursé l’utilisation de l’avion d’État pour une escale politique en Virginie du Nord en août, selon Davison.

Les dépenses de son PAC montrent les dépenses en billets d’avion commerciaux, en hébergement, en stationnement, deux remboursements pour son unité de protection de la police d’État et les dépenses de réunion dans des lieux allant d’un steakhouse d’Aspen, au Colorado, à une épicerie fine à Bloomfield Hills, au Michigan.

Le gouverneur a également parcouru le pays au nom des candidats au poste de gouverneur du GOP, avec des arrêts depuis l’été dans le Nebraska, le Colorado, le Michigan, le Maine, le Nouveau-Mexique, le Kansas, la Géorgie, le Nevada, l’Oregon et l’Arizona. Cette semaine, il sera dans le Wisconsin avec Tim Michels, le candidat du GOP au poste de gouverneur.

Les démocrates de Virginie et quelques républicains, dont la représentante américaine et membre du comité du 6 janvier Liz Cheney, ont contesté soit le rythme de déplacement du gouverneur, soit les candidats avec lesquels il a choisi de partager une scène, en particulier Kari Lake.

La candidate du GOP au poste de gouverneur de l’Arizona, Lake, a déclaré qu’elle n’aurait pas certifié la victoire du président Joe Biden en 2020 et a placé de fausses allégations de fraude électorale au centre de sa campagne.

Le leader démocrate de la Chambre, Don Scott, a déclaré dans un communiqué que Youngkin avait “abandonné la Virginie pour faire campagne pour les extrémistes” et qu’il était “clair comme de l’eau de roche que sa loyauté va à la base MAGA”.

Marcus Simon, un membre de la Maison démocrate du nord de la Virginie, a tweeté que Youngkin devait avoir décidé que puisqu’il faisait don de son salaire de 175 000 $ par an à une association caritative, « il peut décider s’il se présente au travail et quand ».

Davison a déclaré que les démocrates n’avaient toujours pas appris la leçon des pertes de 2021, lorsque le GOP a balayé les trois sièges de l’État de Virginie et renversé la State House.

“Au lieu de s’attaquer aux problèmes de la table de cuisine, ils lancent de faibles attaques sur Twitter”, a-t-elle déclaré.

En ce qui concerne la collecte de fonds de Youngkin, les PAC de Virginie ne sont soumis à aucune limite de contribution, bien qu’ils doivent divulguer leurs donateurs. Une critique de l’émission de Youngkin, il a obtenu le soutien de philanthropes, de propriétaires d’entreprises et de dirigeants – y compris le magnat des casinos Phil Ruffin – ainsi que de développeurs, d’avocats et d’autres. Il a à la fois exploité le réseau de donateurs fiables du Virginia GOP et en a attiré de nouveaux.

Ramon Breeden Jr., qui a fondé la société de développement immobilier basée à Virginia Beach The Breeden Co. et préside maintenant son conseil d’administration, a fait des dons pendant des décennies à des candidats principalement républicains, mais à aucun aussi généreusement que Youngkin.

Breeden, qui, avec un don de 200 000 $ en août, est devenu le principal donateur de Youngkin au cours du dernier trimestre, a déclaré dans un communiqué à l’Associated Press qu’il pense que le gouverneur comprend les affaires et l’économie et agit avec intégrité.

« J’aime aussi que le gouverneur Youngkin ne parle pas comme un politicien. Il a l’intention de faire ce qu’il dit, et il dit ce qu’il fera », a déclaré Breeden.

Grâce à un super PAC séparé, Youngkin utilise une partie de son argent pour soutenir les candidats du GOP dans les courses au Congrès les plus compétitives de Virginie, et a également déclaré qu’il ferait de même pour aider les candidats législatifs républicains l’année prochaine, lorsque chaque siège à l’Assemblée générale sera sur le bulletin de vote.

Au cours de la semaine dernière, Empowering Virginia Parents a rapporté près de 415 000 $ de dépenses indépendantes dans les 2e, 7e et 10e districts de Virginie, selon le projet d’accès public de Virginie, des endroits où Youngkin prend également la route le jour du scrutin pour soutenir les challengers du GOP dans l’espoir de retourner ces sièges.

Lundi, il devait comparaître avec chacun des candidats républicains – Jen Kiggans, Hung Cao et Yesli Vega – lors de trois événements distincts pour obtenir le vote dans tout l’État.

Lors des récents arrêts de campagne, Youngkin offre généralement au candidat l’un de ses gilets rouges emblématiques et cherche à tracer une ligne entre sa victoire de l’année dernière et le 8 novembre, jour du scrutin.

“Vous voyez, il y a une … vague rouge qui balaie le pays”, a déclaré Youngkin la semaine dernière lors d’une apparition avec Lake. “Une vague rouge qui a peut-être trouvé sa source dans le Commonwealth de Virginie l’année dernière.”

Sarah Rankin, l’Associated Press