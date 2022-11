Virginia Walmart, 6 personnes et un tireur mort

CHESAPEAKE, Virginie –

Un tireur a ouvert le feu sur un Walmart en Virginie, faisant six morts, a annoncé la police, lors du deuxième meurtre de masse très médiatisé du pays en quelques jours. L’agresseur est également mort.

Le magasin de Chesapeake était occupé juste avant la fusillade mardi soir avec des gens s’approvisionnant avant les vacances de Thanksgiving, a déclaré un acheteur à une chaîne de télévision locale.

L’officier Leo Kosinski n’a pas pu dire comment le tireur est mort, mais a déclaré qu’il ne croyait pas que la police avait tiré des coups de feu. Il n’était pas clair qui était le tireur ni quel pourrait être son mobile.

“Je suis dévasté par l’acte de violence insensé qui a eu lieu hier soir dans notre ville”, a déclaré mercredi le maire Rick W. West dans un communiqué publié sur le compte Twitter de la ville. “Chesapeake est une communauté soudée et nous sommes tous secoués par cette nouvelle.”

Joetta Jeffery a déclaré à CNN qu’elle avait reçu des SMS de sa mère qui se trouvait à l’intérieur du magasin lorsque les coups de feu ont été tirés. Sa mère, Betsy Umphlett, n’a pas été blessée.

“Je pleure, je tremble”, a déclaré Jeffery. “Je venais de lui parler d’acheter des dindes pour Thanksgiving, puis ce texto est arrivé.”

Une base de données gérée par l’Associated Press, USA Today et la Northeastern University qui suit tous les massacres en Amérique depuis 2006 montre que cette année a été particulièrement mauvaise. Les États-Unis ont maintenant enregistré 40 massacres cette année, après les 45 qui se sont produits pour toute l’année 2019. La base de données définit un massacre comme au moins quatre personnes tuées, sans compter le tueur.

L’attaque au Walmart est survenue trois jours après qu’une personne a ouvert le feu dans une discothèque gay du Colorado, tuant cinq personnes et en blessant 17. Plus tôt dans l’année, le pays a été secoué par la mort de 21 personnes lorsqu’un homme armé a pris d’assaut une école primaire à Uvalde. , Texas.

La fusillade de mardi a également rappelé des souvenirs d’un autre dans un Walmart en 2019, lorsqu’un homme armé, selon la police, visait des Mexicains a ouvert le feu dans un magasin à El Paso, au Texas, et a tué 22 personnes.

La fusillade s’était apparemment arrêtée lorsque la police est arrivée au magasin de Chesapeake, a déclaré Kosinski, le responsable de la police. La ville est la deuxième plus grande de Virginie et se trouve à côté des communautés balnéaires de Norfolk et de Virginia Beach.

Mike Kafka, un porte-parole de Sentara Healthcare, a déclaré dans un SMS que cinq patients du Walmart étaient traités à l’hôpital général de Norfolk. Leurs conditions n’étaient pas immédiatement disponibles.

Un homme a été vu en train de pleurer dans un hôpital après avoir appris que son frère était mort, et d’autres ont crié en quittant un centre de conférence aménagé en centre de regroupement familial, a rapporté The Virginian-Pilot.

Camille Buggs, une ancienne employée de Walmart, a déclaré au journal qu’elle s’était rendue au centre de conférence pour obtenir des informations sur ses anciens collègues.

“Vous dites toujours que vous ne pensez pas que cela se produirait dans votre ville, dans votre quartier, dans votre magasin – dans votre magasin préféré et c’est ce qui me choque”, a déclaré Buggs, 58 ans, de Chesapeake.

Walmart a tweeté tôt mercredi qu’il était “choqué par cet événement tragique”.

Le sénateur américain Mark Warner a déclaré dans un tweet qu’il était “écœuré par les informations faisant état d’une autre fusillade de masse, cette fois dans un Walmart à Chesapeake”.

La sénatrice d’État Louise Lucas a fait écho au sentiment de Warner, tweetant qu’elle était “absolument navrée que la dernière fusillade de masse en Amérique ait eu lieu dans un Walmart de mon district”.