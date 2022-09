Virginia Thomas accepte d’interviewer le panel du 6 janvier

WASHINGTON (AP) – La militante conservatrice Virginia Thomas, épouse du juge de la Cour suprême Clarence Thomas, a accepté de participer à un entretien volontaire avec le panel de la Chambre enquêtant sur l’insurrection du 6 janvier, a déclaré son avocat mercredi.

L’avocat Mark Paoletta a déclaré que Thomas était “impatient de répondre aux questions du comité pour dissiper toute idée fausse sur son travail concernant les élections de 2020”.

Le comité a sollicité une entrevue avec Thomas dans le but d’en savoir plus sur son rôle dans la tentative d’aider l’ancien président Donald Trump à annuler sa défaite électorale. Elle a contacté les législateurs de l’Arizona et du Wisconsin dans le cadre de cet effort.

Le panel a annoncé mercredi qu’il se réunirait à nouveau pour une audience le 28 septembre, probablement la dernière d’une série d’audiences qui ont commencé cet été. L’annonce de l’audience intervient alors que le comité se prépare à conclure ses travaux avant la fin de l’année et rédige un rapport final exposant ses conclusions sur l’insurrection du Capitole américain.

Les membres du comité avaient promis d’autres audiences en septembre alors qu’ils terminaient la série d’audiences d’été. La représentante du Wyoming, Liz Cheney, vice-présidente républicaine, a déclaré que le comité “a beaucoup plus de preuves à partager avec le peuple américain et plus à rassembler”.

Il n’est pas clair si l’audience fournirait un aperçu général de ce que le panel a appris ou si elle se concentrerait sur de nouvelles informations et preuves, comme une entrevue avec Thomas. Le comité a mené plusieurs entretiens fin juillet et en août avec les secrétaires du Cabinet de Trump, dont certains avaient envisagé d’invoquer le processus constitutionnel du 25e amendement pour destituer Trump de ses fonctions après l’insurrection.

Eric Tucker et Mary Clare Jalonick, Associated Press