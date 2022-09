Virginia Thomas accepte d’interviewer le panel du 6 janvier, Kinzinger – Shaw Local

WASHINGTON – (AP) – La militante conservatrice Virginia Thomas, épouse du juge de la Cour suprême Clarence Thomas, a accepté de participer à un entretien volontaire avec le panel de la Chambre enquêtant l’insurrection du 6 janvier cela inclut le représentant de l’Illinois, Adam Kinzinger, a déclaré son avocat mercredi.

L’avocat Mark Paoletta a déclaré que Thomas était “impatient de répondre aux questions du comité pour dissiper toute idée fausse sur son travail concernant les élections de 2020”.

Le comité a demandé pendant des mois une entrevue avec Thomas dans le but d’en savoir plus sur son rôle en essayant d’aider l’ancien président Donald Trump renverser sa défaite électorale. Elle a envoyé un texto au chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows, et a contacté les législateurs de l’Arizona et du Wisconsin dans les semaines qui ont suivi les élections.

La volonté de Thomas de témoigner survient alors que le comité est s’apprête à conclure ses travaux avant la fin de l’année et rédige un rapport final exposant ses conclusions sur l’insurrection du Capitole américain. Le panel a annoncé mercredi qu’il se réunirait à nouveau pour une audience le 28 septembre, probablement la dernière d’une série d’audiences qui ont commencé cet été.

Le témoignage de Thomas – connu sous le nom de Ginni – était l’un des éléments restants pour le panel alors qu’il envisageait l’achèvement de ses travaux. Le panel a déjà interrogé plus de 1 000 témoins et montré certains de ces témoignages vidéo lors de ses huit audiences au cours de l’été.

L’étendue de l’implication de Thomas avant l’attaque du Capitole est inconnue. Dans les jours qui ont suivi l’appel de l’Associated Press et d’autres organes de presse à l’élection présidentielle de Biden, Thomas a envoyé un e-mail à deux législateurs en Arizona pour les exhorter à choisir « une liste électorale propre » et à « rester fermes face aux pressions politiques et médiatiques ». L’AP a obtenu les e-mails plus tôt cette année en vertu de la loi sur les archives ouvertes de l’État.

Elle a déclaré dans des interviews qu’elle avait assisté au premier rassemblement pro-Trump le matin du 6 janvier, mais qu’elle était partie avant que Trump ne parle et que la foule ne se dirige vers le Capitole.

Thomas, un partisan de Trump longtemps actif dans les causes conservatricesa soutenu à plusieurs reprises que ses activités politiques ne présentaient aucun conflit d’intérêts avec le travail de son mari.

“Comme tant de couples mariés, nous partageons bon nombre des mêmes idéaux, principes et aspirations pour l’Amérique. Mais nous avons nos propres carrières distinctes, ainsi que nos propres idées et opinions. Clarence ne discute pas de son travail avec moi et je ne l’implique pas dans mon travail », a déclaré Thomas au Washington Free Beacon dans une interview publiée en mars.

Le juge Thomas était la seule voix dissidente lorsque la Cour suprême a décidé en janvier d’autoriser un comité du Congrès à accéder aux journaux présidentiels, aux registres des visiteurs, aux brouillons de discours et aux notes manuscrites relatives aux événements du 6 janvier.

Ginni Thomas a ouvertement critiqué le travail du comité, notamment en signant une lettre aux républicains de la Chambre appelant à l’expulsion des représentants Liz Cheney du Wyoming et Adam Kinzinger de l’Illinois de la conférence du GOP pour avoir rejoint le comité du Congrès du 6 janvier.

CNN a d’abord rapporté que Thomas avait accepté l’interview.

Il n’est pas clair si l’audience du comité la semaine prochaine fournira un aperçu général de ce que le panel a appris ou s’il se concentrera sur de nouvelles informations et preuves, telles que toute preuve fournie par Thomas. Le comité a également mené plusieurs entretiens fin juillet et en août avec les secrétaires du Cabinet de Trump, dont certains avaient envisagé d’invoquer le processus constitutionnel du 25e amendement pour destituer Trump de ses fonctions après l’insurrection.

Cheney, la vice-présidente républicaine du comité, a déclaré lors de la dernière audience du panel en juillet que le comité “a beaucoup plus de preuves à partager avec le peuple américain et plus à rassembler”.

