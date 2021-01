Un aperçu de la semaine à venir autour de la Conférence de la côte atlantique:

___

JEU DU WEEK-END

La Virginie n ° 23 (5-2, 1-0 ACC) accueille la n ° 24 Virginia Tech (8-1, 2-0) samedi dans une confrontation dans l’état avec la moitié des équipes classées de la conférence. Virginia a eu des matchs contre le n ° 12 du Michigan State et Wake Forest reportés, et un match avec le n ° 5 Villanova au Madison Square Garden a été annulé en raison de la coronavirus pandémie. Les Cavaliers, le choix de pré-saison pour remporter le titre de conférence, ont rebondi après une mauvaise défaite contre le n ° 1 Gonzaga avec une impressionnante victoire de 66-57 mercredi soir sur Notre-Dame pour passer à 12-0 dans les matchs d’ouverture de l’ACC sous l’entraîneur Tony Bennett. Le meneur junior Kihei Clark a marqué 19 points pour le deuxième match consécutif et ajouté cinq passes sans aucun revirement. L’attaquant junior Keve Aluma a marqué un sommet en carrière de 26 points mardi, 19 en première mi-temps, et a égalé un record en carrière avec trois blocs pour battre les Hokies dans une victoire à domicile 80-78 contre Miami. Les Hokies ont été choisis lors de la pré-saison pour terminer 11e.

REGARDER VERS L’AVANT

Florida State (5-2, 1-1) a commencé la semaine en tant qu’équipe la mieux classée de l’ACC au 18e rang, mais cela va probablement changer. Clemson a remis à FSU sa deuxième défaite de la saison, 77-67, mardi soir, et maintenant les Seminoles accueillent le 20e Duke (3-2, 1-0) samedi soir. L’attente dans les coulisses est erratique Syracuse (6-1, 1-0), qui en est à sa deuxième longue pause de la saison et qui a reporté les matchs de l’ACC contre Notre-Dame, Wake Forest et la Caroline du Nord à cause du roman. coronavirus . Les joueurs d’Orange sont autorisés à faire des entraînements individuels avec leur entraîneur de position, mais ils ne s’entraînent toujours pas en équipe car un rendez-vous avec les Séminoles se profile à domicile mercredi. Un test positif sur les Buffalo Bulls après une défaite dans le Carrier Dome a mis un terme à la saison de Syracuse après trois victoires consécutives, dont deux avec l’Orange marquant à trois chiffres. Ils ont battu Boston College 101-63 et Buffalo 107-96 en prolongation avec une victoire disputée 62-56 contre Northeastern pris en sandwich au milieu. La dernière fois que Syracuse a marqué 100 points dans des matchs rapprochés, c’était à des dates consécutives en cinq jours en décembre 1993 (104-75 sur Lafayette et 108-71 sur Maryland-Eastern Shore).

JOUEUR À REGARDER

Le gardien de deuxième année de Louisville, David Johnson, a été nommé joueur de la semaine de l’ACC lundi après deux performances presque identiques, avec une moyenne de 17 points, neuf rebonds et trois passes décisives dans des victoires sur Pitt et le Kentucky. Il était 13 sur 22 (0,591) sur le terrain et 4 sur 9 derrière l’arc et a eu son premier double-double en carrière avec 17 points et 11 rebonds dans le premier match de l’ACC des Cardinals à Pitt. Il a suivi avec 17 points, sept rebonds et quatre passes samedi dernier contre son rival du Kentucky.

DANS LES CHIFFRES

Nate Laszewski et Juwan Durham ont combiné pour 47 des 57 points de Notre-Dame lors de la défaite de mercredi contre la Virginie. Laszewski a enregistré un sommet en carrière de 28 points et a frappé 8 sur 11 sur le terrain avec quatre 3 points pour aller avec 8 sur 10 à la ligne, tandis que Durham a ajouté un sommet de la saison de 19 points. Laszewski affiche en moyenne 16,2 points et 8,1 rebonds, quatrième de la conférence. Il tire également .662, à égalité pour la tête de l’ACC avec Quincy Guerrier de Syracuse.

DU CÔTÉ DES FEMMES

La ligue continue d’être durement touchée par coronavirus -problèmes liés. Pitt a reporté trois matchs suite à un COVID-19[feminine test, mise en quarantaine ultérieure et recherche des contacts dans le programme Pitt pour femmes. Le jeu des femmes a repris jeudi après une interruption de 11 jours. Malgré l’arrêt, les joueurs excellent, 41 ayant enregistré des matchs de 20 points cette saison. Louisvilles Dana Evans bat les femmes avec 20 points ou plus en quatre matchs, le seul joueur de l’ACC à accomplir l’exploit.

___

