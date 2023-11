Virginia Tech Student-Athlete Development organise le tout premier événement de leadership féminin Elevate Her

Virginia Tech Student-Athlete Development a organisé son tout premier événement de leadership féminin Elevate Her le mardi 11 octobre au sein du Student-Athlete Performance Center.

L’événement s’est concentré spécifiquement sur les avantages d’être une femme dans l’athlétisme et sur la manière de faire passer certaines compétences de leur expérience collégiale à un rôle de leadership dans leur vie de tous les jours.

“Holding [this type] “Nous n’avons pas organisé d’événement spécifiquement féminin depuis quelques années, donc planifier un événement axé sur ce groupe était passionnant. C’était une excellente façon de lancer ce que nous prévoyons d’être de nombreuses années supplémentaires de programmation féminine dans l’athlétisme technologique. »

L’événement a également présenté la conférencière principale Bridget Ryan Berman, diplômée en technologie de 1982, chef d’entreprise prospère au niveau professionnel et a contribué à la fondation de The Hokie Way.

“J’ai été honoré et également reconnaissant d’avoir eu cette opportunité”, a déclaré Ryan Berman. “Cela en dit long sur notre département des sports et sur les étudiants-athlètes qui se soucient profondément de leur développement personnel. Comme beaucoup d’anciens de Virginia Tech, j’ai eu la chance d’avoir eu une carrière enrichissante. En discutant avec les jeunes femmes et en partageant mes expériences, y compris mes choix et

obstacles, c’était incroyablement gratifiant.

Le discours de Ryan Berman s’est concentré sur une multitude de sujets différents, permettant à plusieurs étudiants-athlètes de recueillir différents enseignements de l’événement.

“Son expérience et son expertise ont apporté une perspective vraiment intéressante au programme et je pense que beaucoup d’étudiants-athlètes ont pu établir des liens avec elle à plusieurs niveaux auxquels ils ne s’attendaient peut-être pas”, a déclaré Spera. “Les étudiants et le personnel sont repartis avec des conseils utiles qui, espérons-le, les ont inspirés à devenir une femme à Virginia Tech. J’espérais que les étudiants-athlètes pourraient voir Bridget comme quelqu’un qui avait été à leur place en tant qu’étudiante à Tech. Elle a pu mettre à profit son expérience ici et les liens qu’elle a noués pour s’établir dans le domaine des affaires et au-delà.

“Même si elle a eu une carrière professionnelle incroyable, je pense qu’elle était accessible à tout le monde.”

Pour Emma Inch, membre diplômée de l’équipe de natation et de plongeon, c’était certainement le cas.

“Je disais à mes amis à quel point elle avait cette confiance très respectable et je pense que la confiance est quelque chose dont les femmes s’éloignent”, a déclaré Inch. « Pouvoir offrir un événement où les femmes peuvent se sentir plus à l’aise pour discuter des difficultés que nous avons rencontrées non seulement dans le sport, mais aussi tout au long de l’école, c’était vraiment cool. Entendre une ancienne élève incroyablement accomplie était vraiment inspirant.

Chase Kappeler, membre junior des équipes d’athlétisme et de cross-country, a fait écho à des pensées similaires, l’événement étant une opportunité révélatrice sur la manière de diriger à l’avenir.

“Elle a vraiment mentionné qu’il fallait connaître les points forts que vous apportez à un groupe, à une équipe ou à la personne avec qui vous travaillez”, a déclaré Kappeler. “Mais plus important encore, il faut aussi reconnaître les faiblesses et être ouvert aux commentaires et aux critiques. Je pense donc que c’est quelque chose de très important. Elle a également souligné qu’il y avait des dirigeants discrets, et qu’il y avait aussi des dirigeants plus bavards et extravertis.

“Les deux personnes doivent être en quelque sorte élevées pour réussir et diriger les autres.”

Pour Ryan Berman, il s’agissait d’inspirer la prochaine génération de femmes dirigeantes et de transmettre ce qu’elle avait appris pendant son séjour à Blacksburg.

« J’ai eu la chance de partager un repas avec les étudiants-athlètes avant l’événement puis je suis resté ensuite pour parler avec plusieurs participants”, a déclaré Ryan Berman. “Beaucoup ont contacté depuis. Je veux qu’ils sachent à quel point nos anciens élèves sont enthousiastes à l’idée de leur apporter leur soutien pendant leurs études et une fois qu’ils ont obtenu leur diplôme. Il a également été utile de partager des histoires sur mon développement et le sens de leadership lorsqu’il s’agissait d’influencer la culture et la communauté.

“Chacun de nous a la possibilité d’avoir un impact, et Virginia Tech m’a bien préparé à ce voyage.”