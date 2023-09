Virginia Tech reçoit une subvention de 3,3 millions de dollars pour la recherche sur la maladie d’Alzheimer | Nouvelles

Les National Institutes of Health ont récompensé le département de nutrition humaine, d’alimentation et d’exercice du Collège d’agriculture et des sciences de la vie 3,3 millions de dollars en subventions pour rechercher la maladie d’Alzheimer, selon Virginia Tech News.

Selon l’article, la maladie d’Alzheimer affecte principalement le cerveau, entraînant des pertes de mémoire et d’autres problèmes. Aujourd’hui, des recherches ont montré que nos muscles, en particulier les mitochondries, pourraient être impliqués dans le développement de la maladie d’Alzheimer. Les résultats ont également montré qu’un exercice régulier au cours de l’âge peut aider à maintenir la santé des mitochondries, en particulier des muscles squelettiques. Cependant, on ne sait pas si l’exercice est tout aussi bénéfique pour la maladie d’Alzheimer.

L’article rapporte que le chercheur principal de l’équipe de recherche est Joshua Drake, professeur adjoint au Département de nutrition humaine, d’alimentation et d’exercice. Le co-chercheur de Drake est Junco Warren, également professeur adjoint dans le même département et professeur adjoint du Fralin Biomedical Research Institute du VTC. Les deux chercheurs cherchent à comprendre comment se comportent les mitochondries musculaires lorsqu’une personne est atteinte de la maladie d’Alzheimer. En étudiant ce manque de connaissances, Drake et Warren visent à en savoir plus sur la façon dont la maladie d’Alzheimer se développe et ses effets sur les personnes.

Les résultats de cette recherche pourraient en révéler davantage sur la relation entre la fonction mitochondriale des muscles squelettiques et la progression de la maladie d’Alzheimer. Il permettra également de reconnaître de nouvelles voies métaboliques impliquées dans le développement de la maladie d’Alzheimer. Les résultats de la recherche pourraient être utiles pour comprendre le développement de thérapies ciblées ciblant le dysfonctionnement énergétique précoce, une caractéristique de la maladie d’Alzheimer. Cela améliorera à terme la qualité de vie des personnes atteintes de la maladie.