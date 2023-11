Virginia Tech obtient la désignation Best for Vets du Military Times | Actualités technologiques de Virginie

Virginia Tech a été nommée meilleure université pour les vétérinaires de 2023 par le Military Times. classements annuels récemment publiés d’écoles pour les militaires et les anciens combattants.

L’université a grimpé de 18 places pour se classer 69e sur 325 écoles. Parmi les institutions principalement en personne, elle s’est classée 60e.

“Faire partie de la liste Best for Vets: Colleges signifie que nous pouvons participer à la prise de décision des anciens combattants concernant leur deuxième carrière après l’armée”, a déclaré Jana Moser Moore, directrice du Bureau des services aux anciens combattants. “Cela donne à Virginia Tech le sentiment d’être une possibilité pour eux.”

Les classements du Military Times sont déterminés en grande partie par des mesures de réussite des étudiants pour les anciens combattants, notamment la moyenne générale, la rétention et les taux d’obtention du diplôme, ainsi que par des facteurs tels que la disponibilité de ressources spécifiques à l’armée et d’une aide financière. Et pour les quelque 650 anciens combattants actuellement inscrits comme étudiants de premier cycle ou des cycles supérieurs, le système de soutien de Virginia Tech qui leur est destiné peut être une bouée de sauvetage. Ils comprennent

Séances de bienvenue du Bureau des services aux anciens combattants sur la navigation entre les prestations d’éducation des anciens combattants et les services de soutien sur le campus

Le VeTZone, un salon dédié au Johnston Student Center pour les anciens combattants et les étudiants affiliés à l’armée

Des événements sociaux, y compris un match de football de reconnaissance militaire et un coup d’envoi du semestre avec le Vétérans@VT groupe d’étudiants

Aide à la mise en relation avec les opportunités d’emploi, les soins de santé de l’Administration des anciens combattants et le Département des services aux anciens combattants de Virginie

Possibilités de bourses d’études du Fonds d’excellence Austin pour les anciens combattants et le Matt et Kelsey Quillen pour la bourse d’études des anciens combattants

Reconnaissance spéciale lors de la remise des diplômes avec une étole et un cordon militaires, présentés lors de la cérémonie annuelle des réalisations des anciens combattants

Seth Bagbey, un senior spécialisé en conservation de la faune dans le Collège des ressources naturelles et de l’environnement, a découvert que la connexion avec d’autres anciens combattants par l’intermédiaire du Bureau des services aux anciens combattants était essentielle pour faciliter sa transition vers la vie étudiante après quatre ans dans le Corps des Marines. « En allant aux Services aux anciens combattants, je me suis senti le bienvenu ici », a-t-il déclaré. « Vous êtes avec d’autres anciens combattants qui disent simplement : « Hé, de quoi avez-vous besoin ? »

L’année prochaine, le Bureau des services aux anciens combattants espère élargir ce cercle d’espaces accueillants avec le lancement de la formation Zone verte. Les professeurs et le personnel qui suivent la formation en ligne sur les défis et les besoins uniques des étudiants vétérans peuvent afficher un badge Zone verte sur leur porte pour s’identifier comme alliés et défenseurs.

“Virginia Tech reconnaît les étudiants vétérans comme une population sous-représentée, et c’est une façon pour nous de les atteindre en termes de services et de soutien”, a déclaré Moser Moore.

La place croissante de Virginia Tech sur la liste des meilleurs pour les vétérinaires : les collèges est une expression de Ut Prosim (Que je puisse servir), a déclaré Rachel Holloway, vice-recteur aux affaires académiques du premier cycle. «Nous voulons nous assurer que nos vétérans, qu’ils soient étudiants de premier cycle, des cycles supérieurs ou professionnels, sont connectés aux ressources et aux opportunités nécessaires pour maximiser leur expérience Virginia Tech. C’est une façon de reconnaître le service et les contributions des anciens combattants à notre communauté, au Commonwealth de Virginie et à la nation.

