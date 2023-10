Ce sont les quatre derniers matchs de la saison régulière (Oups, est-ce que je viens de dire « saison régulière » ? – je touche du bois, je touche du bois) et les Hokies ont 3 matchs sur la route et 1 à domicile pour se préparer. Louisville, Boston College, NC State et les Hoos sont la dernière ligne droite. Examinons les niveaux de risque ajustés. Aucune prédiction ni supposition. ALLEZ LES HOKIES !!!

Novembre commence mercredi

C’est cette période de la saison. « Ce » temps fait référence aux quatre derniers matchs, et pour Virginia Tech, cela signifie presque toujours quatre matchs difficiles entre pairs au sein de l’ACC. Le nouveau faux méli-mélo de l’ACC, anciennement connu sous le nom de conférence avec de véritables divisions qui devaient être gagnées ou perdues en affrontant toutes les autres équipes de cette division, a abouti à une égalité à trois pour la troisième place parmi les équipes. L’une de ces équipes est, au grand étonnement de beaucoup, les Virginia Tech Hokies. Il semble qu’après un horrible départ à 1-3 avec des défaites embarrassantes contre au moins deux équipes contre lesquelles Tech n’avait rien à faire, les Hokies se sont retrouvés et ont pris un tournant. Ce serait peut-être une bonne idée de revoir l’article précédent pour voir comment les choses ont changé. Réévaluation du tableau des risques de Virginia Tech Hokie après quatre matchs – Gobbler Country







Le niveau de risque de la technologie pour les autres équipes augmente

N’allons pas trop loin, nous verrons donc que les Hokies sont à 4-4 avec des victoires dans trois des quatre derniers matchs et une performance respectable lors de la défaite contre FSU. Bien sûr, il y a eu une panne dans le premier quart-temps de celui-ci, nous avons déjà couvert cette tragédie, mais parfois les échecs et les récupérations mettent en avant une certaine mesure de caractère. Ils peuvent également, chez ceux qui ont du caractère, apporter une détermination de fer. Au moment du dernier rapport de risque, le Hokies avait coulé d’un Modéré/Faible menace pour leurs adversaires à un Faible niveau. Une équipe 1-3 sans réelle personnalité et avec de sérieuses difficultés des deux côtés de la ligne de mêlée constitue plus une menace pour elle-même que pour les autres programmes. L’équilibre victoires-défaites criait à un risque faible, même sans entrer dans les détails sanglants du personnel, de l’entraînement et des stratégies.

Le tour est venu avec le jeu Pitt. La victoire était convaincante, mais elle était aussi confirmante. Le poste clé des Hokies qui manquait depuis 2017, le Quarterback, avait enfin trouvé un praticien. Sans aucune claque contre Grant Wells (Il y aura très bientôt un article expliquant pourquoi il y a eu tant d’« expériences Wells » qui ont échoué dans le football, je le promets.), mais il n’avait pas les compétences ni le physique nécessaires pour mener cette attaque sur le terrain. Kyron Drones le fait. Ce changement et l’amélioration constante de Drones à chaque jeu se sont répercutés sur l’ensemble de la liste. Les « Hokies de fin octobre » sont une équipe complètement différente de celle de fin septembre.

Les Hokies ont réussi à améliorer leur niveau de risque envers d’autres programmes à un Modéré. Avec un 4-4, c’est une poussée, mais avec tant d’autres programmes oscillant entre 5-3 et 3-5, une poussée est un facteur sérieux à affronter pour eux. La réalité est, bien que Tech soit sur un point d’appui dans la saison chancelante et qu’il ne faudrait pas grand-chose pour provoquer une bosse claquante si elle devient déséquilibrée dans la mauvaise direction.

La compétition pour le reste

Pas de tromperie, pas de spéculation brute, et surtout concentrons-nous sur un jeu à la fois. Il y a de bonnes nouvelles en fin de saison si les Hokies y parviennent. Ils doivent s’en prendre à chaque équipe, dans l’ordre et de manière isolée. Comme pour la différence entre les jeux Pitt, Wake et ‘Cuse, il peut y avoir des différences majeures dans les priorités offensives et défensives nécessaires.

Regardons le graphique, puis examinons-le un peu.

Tableau des risques Hokies 2023 – Les 4 matchs restants

ÉQUIPE ÉVALUATION DU RISQUE ADVERSAIRE NOUVELLES CHANCES ANCIENNES CHANCES COMMENTAIRE ÉQUIPE ÉVALUATION DU RISQUE ADVERSAIRE NOUVELLES CHANCES ANCIENNES CHANCES COMMENTAIRE GAINS PROBABLES Virginie Faible/Modéré 60/40 50/50 Les UVA sont toujours en désordre. Cela étant dit, ils ont juste assez bien joué contre UNC pour gagner par 4 et maintenir UNC sans point à 9 minutes de la fin. Ils sont de plus en plus dangereux. LANCEMENT Collège de Boston Modéré/Faible 55/45 50/50 La Colombie-Britannique a une fiche de 5-3 avec des victoires contre Virginia (serré) – Army (encore serré) – et Georgia Tech (important). Ils ont disputé leurs matchs hors conférence étalés en 1ère mi-temps et certaines de ces équipes n’étaient pas cométatives. Ils sont toujours chez eux et dangereux. DE GRAVES DÉFIS État de Caroline du Nord Modéré 50+/50 40/60 NCState vient de remporter une victoire majeure contre un Clemson en difficulté. En dehors de cela, ils ont un bilan de 5-3 avec leurs numéros ACC à 2-2. C’est à Lane lors de la soirée des seniors. La technologie peut gagner s’elle joue comme elle l’a démontré. PERTES PROBABLES Louisville Modéré/Élevé 40/60 40/60 Louisville est actuellement en possession exclusive du numéro 2 de la conférence. Ils ont perdu un match déroutant contre Pitt, mais ont blanchi Duke. La cohérence n’est peut-être pas là, mais Tech doit jouer un jeu parfait sur la route pour les battre. CONCLUSION Même avec une attitude de match à la fois, il est difficile d’ignorer la réalité : s’ils jouent comme ils l’ont fait au cours des 4 derniers matchs – et continuent de s’améliorer – le risque actuel pour les autres équipes est devenu modéré – Virginia Tech pourrait potentiellement tout gagner. Plus probablement, ils iront 3-1 ou 2-2, mais cela les rend éligibles au bowling. Et c’est presque un miracle. RÉSULTATS ÉQUIPE STATUT DU JEU ANCIENNES CHANCES PRÉCISION DES RISQUES COMMENTAIRE Ancien Dominion Gagner 60/40 Bien C’était une victoire mais pas particulièrement impressionnante. Cela pourrait être la seule victoire de la saison. Purdue Perte 55/45 – 50/50 Bien L’offensive des Hokie est tombée à plat et la défense a fini par trop défendre pendant trop longtemps – ENCORE Rutgers Perte 60/40 Manqué ENCORE Maréchal Perte 55/45 Bien ENCORE Pitt Gagner 50/50 Manqué Les problèmes de Pitt en attaque ont été aggravés par ses surprenantes difficultés en défense. Le score semblait plus proche qu’il ne l’était réellement. Le manque de risque était une bonne chose – mais État de Floride Perte 20/80 Bien Le départ très tardif de Tech et son sérieux trébuchement de 22 points au 1er quart-temps ont été presque rattrapés au 3ème. FSU a rallumé les feux et a réussi à clôturer le match, mais Tech a organisé une égalité 17-17 pendant trois quarts. La perte attendue et le fait de ne pas se faire exploser étaient critiques. Forêt de réveil Gagner 45/55 Manqué Wake a des roues qui sortent de son bus depuis plusieurs matchs. Même si nous avons raté un peu (encore une fois), les Hokies ont probablement déclenché leur glissade de risque, donc le raté n’a pas été de beaucoup. Syracuse Gagner 45/55 Manqué Le jour du match, Tech présentait un risque plus élevé pour Cuse dans la fourchette modérée. Les chances étaient passées à 55/45 en faveur des Hokies. Les saisons tournent très vite et les deux fenêtres de risque changent rapidement.

Le premier fait à remarquer est qu’à l’heure actuelle, Virginia Tech est déjà meilleure qu’en 2022. D’accord, c’est un match de mieux, mais à ce stade de la saison, avec des attentes réduites (réduites ? Que diriez-vous d’aucune ?), il y a eu un énorme changement. amélioration dans presque toutes les phases du jeu. Il y aura des bêlements négatifs sur la façon dont Tech a vaincu les équipes qui se nourrissent de fond, sans l’introspection nécessaire pour comprendre que nous étions également au fond de ce puits particulièrement puant et que nous sommes l’une des principales raisons pour lesquelles les autres sont actuellement dans la boue. et les Hokies sortent. C’est drôle (ironique, pas ha-ha, même si cela me tente) de constater que nous sommes à égalité avec Clemson au classement général. Bienvenue dans le peloton Dabo – le portail est une chose, mieux vaut l’apprendre… ou peut-être continuer et continuer à l’ignorer. C’est bien mieux pour la technologie.

Louisville

Le niveau de risque est Modéré/Élevé et c’est resté ainsi depuis le début de la saison.

Le premier grand saut à franchir est Louisville à Louisville. Actuellement, les Cardinals ont une fiche de 7-1 au total avec une fiche de 4-1 dans l’ACC. Cette seule défaite de l’ACC, comme indiqué, concerne les terribles Panthers de Pittsburgh et pourrait bien fournir une feuille de route utile sur la façon dont les Hokies doivent planifier un match compétitif, et même une victoire. Le fait à noter est que Louisville vient de sortir d’un énorme blanchissage de 23-0 contre Duke, mais il y a quelque chose dans le faible total de points sur un blanchissage qui vous fait un peu gratter la tête. Le gagner à Duke ne veut vraiment pas dire grand-chose puisque leur stade est assez petit et que leur public se demande pourquoi le match de basket n’a pas encore commencé.

Le risque n’a jamais atteint le niveau FSU élevé, principalement en raison du fait que les Cardinals ont généralement rencontré des problèmes à la fin de la saison, et que Tech montrait les premiers signes d’amélioration avec les drones au volant. Maintenant que la défense Hokie est relancée, ils présentent un adversaire beaucoup plus redoutable pour Louisville qu’avant le cinquième match de la saison. Bien que les chances soient toujours en faveur de Louisville, une équipe Hokie ravie et préparée pourrait en fait saisir celui-ci comme un énorme bouleversement.

Collège de Boston

Surprendre! Surprendre! La Colombie-Britannique n’est pas horrible cette saison. Ce n’est pas génial non plus, mais ce n’est certainement pas dans la catégorie des jeux d’enfant, et ils jouent à Tech à Chestnut Hill. Les Hokies y ont gagné au fil des années, et plus qu’ils n’en ont perdu. Cependant, il y a eu des pertes et considérer la Colombie-Britannique comme une course aux petits gâteaux est une énorme erreur. Leur niveau de risque opposé est un Modéré/Faible et il ne faudra pas un effort parfait pour saisir celui-ci, MAIS Tech doit jouer ce genre de jeu pour prouver qu’ils ont toujours une dynamique positive. Les Hokies ont un petit avantage, mais c’est comme 55/45, à ce stade. Les résultats de Louisville seront révélateurs.

État de Caroline du Nord

Si une équipe du calendrier actuel est complètement incohérente, NC State se trouve tout en haut de la liste. Bien qu’ils soient 5-3 au total, leur bilan de victoires et de défaites est saccadé, avec des W contre UConn, UVA et VMI…