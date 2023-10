Virginia Tech Hokies contre Florida State Seminoles : actualités et prévisions

Tout d’abord, avant de vous déprimer, faisons une enquête sur l’actualité des programmes de football.

Le numéro 25 va à

Derrick Canteen est une étoile défensive montante et a vraiment fait sa marque cette semaine sur les unités spéciales. Il portera le #25 demain.

Excellent travail, Derrick !

Hokies dans la NFL

Compte tenu de l’importance du recrutement que représentent les espoirs de la NFL pour les joueurs, le département des relations publiques de Hokie Athletic est au top en tenant le monde Twitter et Facebook au courant des Hokies dans la NFL. Hier soir, il y a eu un gros affrontement entre les Bears de Chicago et les Commanders de Washington.

Les deux équipes ont plusieurs Hokies qui jouent pour elles. C’est un peu difficile pour Kendall Fuller de dépasser le porteur de ballon Kahlil Herbert, ou Tremaine ou Greg Stroman de chronométrer Logan Thomas, mais c’est une véritable vitrine du talent, de l’intelligence et de la flexibilité provenant de ce programme. Le résultat du match n’était pas celui que les fans des Commanders appréciaient trop, mais Logan Thomas a marqué un touché et a mené les commandants dans les réceptions. Kahlil Herbert a mené « Da Beers » sur le terrain avec Stroman et Edmunds faisant leurs meilleures impressions en s’attaquant aux machines.







Juste pour rappeler à tous l’excellent travail de la défense le week-end dernier, Jurkovec est remplacé au poste de QB partant de Pitt. On dirait que Nardo essaie autre chose. C’est peut-être une des raisons.

Et maintenant pour la partie difficile. Prédictions

Bryan Manning

Je ne me suis pas senti bien dans ce jeu, et je ne me sens toujours pas bien. Il y a quelques points positifs sur lesquels il faut espérer. Boston College n’est pas bon et a presque battu FSU. Les Seminoles ont eu quelques problèmes pour défendre les quarts mobiles tels que Kyron Drones. Cependant, les niveaux de talent, en particulier dans les tranchées, sont tout simplement trop difficiles à surmonter pour les Hokies.

FSU 38, Hokies 17

Jean Schneider

J’ai tellement envie de me tromper à propos de celui-ci. Il ne faut pas se débarrasser du FSU, qui s’est sauvé de l’oubli et ne restera probablement pas longtemps dans l’ACC, mais ce serait vraiment, vraiment merveilleux de bouleverser les résultats prédits par les faiseurs de cotes. Cela étant dit, et conformément à mon aperçu, il n’y a tout simplement pas de grandes chances que les Hokies gagnent celui-ci ; même en remportant une victoire serrée dans une compétition acharnée.

Cela étant dit, les Hokies ont la capacité de se montrer gros et de mener un véritable combat. Il y a encore une possibilité de victoire, et je ne pense vraiment pas que l’écart soit correct. En fait, c’est assez insultant étant donné la nature des récents concours de FSU et la dernière incursion de Tech. La technologie n’est pas si mauvaise et FSU n’est pas si dominante. Et c’est ce que les joueurs de Hokie doivent intérioriser et apporter au coup d’envoi à 15h30 samedi après-midi.

Si j’étais un parieur, et ce n’est pas le cas, je ne parie pas sur le squat. Je prendrais les Hokies et les points (maintenant à 23,5) et peut-être mettre un côté sur le « dessous » par un scoach pour celui-ci. Les chances réalistes de victoire des Hokies se sont améliorées le week-end dernier, mais elles restent en dessous de la zone. Espérons simplement une bonne et solide performance, ainsi qu’une croissance et un développement continus pour notre très jeune équipe.

31-20′ Noles

Voilà donc pour ce week-end. Restez à l’écoute des plats à emporter de Bryan, John’s Good, Bad et Ugly, ainsi que de la préparation des retrouvailles et du concours gagnant contre Wake Forest.

ALLEZ LES HOKIES !!!

En savoir plus