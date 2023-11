Virginia Tech frappe le Boston College sur la route, 48-22

CHESTNUT HILL, Mass. — Il s’avère que Virginia Tech peut commencez vite, jouez bien sur la route et battez une équipe avec un bilan gagnant.

Les Hokies ont mis fin à leurs problèmes de route samedi, écrasant le Boston College 48-22 au Alumni Stadium pour se rapprocher d’une victoire d’éligibilité au bol avec deux matchs à jouer.

C’est le plus grand nombre de points que Virginia Tech (5-5, 4-2 ACC) a marqué sous l’ère Brent Pry, et cela est venu de tous les venus.

Le quart-arrière Kyron Drones a lancé pour 219 verges et deux touchés et a couru pour un sommet en carrière de 135 verges en trois quarts. Bhayshul Tuten a couru trois touchés, le premier arrière des Hokies à le faire depuis Jalen Holston l’année dernière à Liberty. Tech a terminé avec 600 verges au sol, son record depuis 2018, avec une attaque équilibrée qui comportait un sommet de la saison de 363 verges au sol, le plus depuis 2009 contre Marshall.

Défensivement, les Hokies ont rassemblé le quart-arrière Thomas Castellanos, qui n’a couru que 46 verges, son deuxième plus petit total cette saison, et a lancé deux interceptions précoces à Dorian Strong que Tech a converties en 10 points.

Cette défaite a mis fin à une séquence de cinq victoires consécutives pour le Boston College (6-4, 3-3 ACC).

Les Hokies ont pris un bon départ pour changer lorsque Strong a sauté une passe de Castellanos lors du premier snap du match pour une interception qui a permis à John Love de marquer un panier de 27 verges pour porter le score à 3-0 en un peu plus de deux minutes.

Les Eagles ont répondu immédiatement, Castellanos se précipitant à deux reprises pour les premiers essais avant que le porteur de ballon Alex Broome n’arrache une course de 36 verges dans l’intestin jusqu’au Tech 4. Broome a marqué lors du jeu suivant pour un touché, donnant à la Colombie-Britannique un 7- 3 pistes.

Cela n’a pas duré. Strong a de nouveau battu Castellanos lors du prochain entraînement de la Colombie-Britannique, devenant ainsi le premier joueur des Hokies avec deux interceptions dans un match depuis que Caleb Farley et Jermaine Waller l’ont tous deux fait contre Miami en 2019.

La technologie en a encore profité. L’ailier rapproché Dae’Quan Wright a eu un accroc à une main pour un gain de 25 verges pour ouvrir le drive. Les Hokies l’ont couru 10 fois de suite par la suite, le plaçant dans la zone des buts sur une course de 7 verges de Tuten pour reprendre l’avance à 10-7.

Les Hokies ont surpris la Colombie-Britannique avec un coup de pied en jeu, Kyle Lowe tapant légèrement le ballon et Jaylen Jones tombant dessus après qu’il ait parcouru 10 mètres. Tech a capitalisé, les Drones frappant Stephen Gosnell pour son premier touché en carrière sur une connexion de 22 verges qui a porté le score à 17-7.

Une course de 69 verges par Drones lors du prochain entraînement des Hokies a permis une passe de 5 verges à Jaylin Lane pour un touché de 5 verges et une avance de 24-7.

Tech a porté le score à 31-7 avant la mi-temps après que Da’Quan Felton ait récupéré un ballon profond qui a fini par parcourir 70 mètres. Tuten a marqué sur une course de 4 verges pour donner aux Hokies leur plus grand nombre de points en première mi-temps depuis le match NC State en 2020.

Le groupe de Brent Pry a ouvert la seconde période avec un entraînement de 10 jeux et 76 verges qui s’est terminé par le troisième touché au sol de Tuten de la journée.

Boston College a marqué sur une passe de touché de 8 verges de Castellanos à Jaedn Skeete avec 2:52 à jouer au troisième quart, tirant à 38-15 avec une conversion réussie de deux points.

Tech a répondu lorsque Malachi Thomas s’est libéré au milieu pour un touché de 35 verges lors du premier jeu du quatrième, ce qui lui a valu une avance de 30 points. Le panier de 46 verges de Love tout au long de sa carrière l’a prolongé à 48-15.

Les Hokies ont raté un botté de dégagement qui a mené à un touché d’une verge par Xavier Coleman de la Colombie-Britannique pour porter le score à 48-22 avec moins de cinq minutes à jouer, le score final de chaque côté. Tech rentre chez lui pour accueillir NC State le samedi 18 novembre pour un coup d’envoi à 15 h 30 HE sur le réseau ACC.

Le score de la boîte: Virginia Tech 48, Boston College 22