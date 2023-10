Les chercheurs du Transportation Institute de Virginia Tech remettront bientôt les clés aux législateurs et aux développeurs, après avoir créé un modèle sur la manière dont les véhicules autonomes peuvent interagir en toute sécurité avec d’autres voitures sur les routes nationales.

En 2019, Virginia Tech a reçu une subvention de 7,5 millions de dollars de la Federal Highway Administration des États-Unis pour recueillir des données sur l’amélioration des véhicules à conduite autonome (ADS) dans des scénarios routiers – y compris la navigation en toute sécurité autour des premiers intervenants, des ouvriers du bâtiment et des zones de travail – dans un contexte d’augmentation de l’autonomie. accidents de véhicules au volant.

“Notre objectif est simplement d’améliorer les transports”, a déclaré Zac Doerzaph, directeur exécutif de VTTI, après une présentation le 11 octobre en Virginie du Nord sur les voies express fermées de l’Interstate 395.

Le projet a été réalisé en partenariat avec le ministère des Transports de Virginie, Crash Evidence Metrics Partners LLC, un consortium de constructeurs automobiles et d’opérateur de péage mondial Transurban North America, qui supervise les voies express Interstates 495, 95 et 395 dans la région métropolitaine de Washington, DC. région.

Problèmes avec l’ADS

Alors que les véhicules à conduite autonome, ou véhicules autonomes, s’appuient sur l’intelligence artificielle et peuvent fonctionner sans conducteur, les véhicules et leurs développeurs ont été critiqués pour leur augmentation des accidents à l’échelle nationale. Les données de la National Highway Traffic Safety Administration, une entité relevant du département américain des Transports, montrent que la Virginie a enregistré 13 accidents avec des systèmes avancés d’aide à la conduite SAE niveau 2, ce qui est passé à 31 jusqu’en août. SAE International, qui est une association mondiale d’ingénieurs et d’experts techniques, a développé les niveaux basés sur les capacités d’un véhicule autonome.

En juin 2021, la National Highway Traffic Safety Administration, une entité relevant du département américain des Transports, a commencé à exiger les constructeurs et les exploitants de signaler les accidents impliquant leurs véhicules autonomes.

« La priorité absolue du ministère américain des Transports est la sécurité », a déclaré l’administration routière dans un communiqué de 2019. “L’automatisation offre le potentiel d’améliorer la sécurité des conducteurs de véhicules, des occupants et des autres voyageurs partageant la route.”

Tous les systèmes de conduite automatisée ne sont pas identiques et varient en fonction de leurs offres.

Selon l’administration de la sécurité, l’ADS de base peut fonctionner sans la participation du conducteur, mais il est toujours testé sur la voie publique et n’est pas disponible à l’achat par le consommateur. Un système avancé d’aide à la conduite de niveau 2 fournit à la fois des informations sur la vitesse et la direction, mais nécessite que le conducteur humain reste engagé dans la conduite à tout moment.

Un autre problème avec les véhicules autonomes est leur manque de réponse aux commandes, car ils dépendent d’une connectivité sans fil.

Le 24 octobre, le constructeur de voitures autonomes Cruise a été commandé de retirer tous ses véhicules des routes de San Francisco, après que le Département des véhicules automobiles de Californie et la commission des services publics de l’État ont déterminé que les véhicules présentaient un « risque déraisonnable » pour la sécurité publique.

La suspension a été prononcée après que la startup technologique appartenant à General Motors n’a pas divulgué tous les détails d’une collision le 2 octobre qui a piégé un piéton sous un véhicule autonome.

La recherche

Pendant quatre ans, l’équipe du projet a travaillé pour créer un modèle pour les développeurs de véhicules autonomes. Le groupe était composé de fabricants d’équipements et de partenaires de sécurité et de services publics pour aider à relever les défis liés à l’exploitation sûre de véhicules autonomes dans des scénarios réels, selon le Tech’s Transportation Institute.

Les chercheurs ont déclaré que l’un des défis des véhicules autonomes est le besoin de davantage d’informations en temps réel et sur la distance, dont les véhicules ont besoin pour fonctionner de manière optimale.

Le groupe a ensuite développé une plateforme logicielle capable de fournir des informations telles que les conditions de circulation, les zones de travaux et les incidents potentiels sur le véhicule.

Transurban a soutenu le projet en permettant aux chercheurs d’utiliser les voies express I-395 en Virginie du Nord pour identifier des solutions pour les véhicules autonomes dans plusieurs scénarios. Les voies sont également équipées de capteurs en bordure de route pour aider le véhicule autonome Ford F-150 de niveau 4 de l’institut, équipé de capteurs et de caméras.

« L’avenir de la façon dont nous nous rendons d’un point A à un point B change chaque jour. Transurban et nos partenaires savent que nous devons continuellement innover pour assurer la sécurité des voyageurs, car la technologie permet la prochaine génération de transports », a déclaré Mike Discenza, président par intérim de Transurban North America. « Les technologies exclusives intégrées de Transurban et l’environnement fermé sur les 395 voies express constituent le terrain d’essai idéal pour une infrastructure qui communique avec les véhicules et vice versa, rendant les routes plus sûres à mesure que les déplacements deviennent autonomes. »

Crash Evidence Metrics Partners LLC a aidé à élaborer une liste de 18 situations pour la recherche. Certains comprenaient la détection des dangers imminents et la navigation parmi les ouvriers du bâtiment et les zones de travail.

“Beaucoup des scénarios que nous avons développés ont un impact”, a déclaré Joe McLaine, directeur général de la sécurité chez General Motors et président de CAMP LLC. “Nous pensons que les résoudre et montrer l’innovation technologique et le mouvement vers leur mise en œuvre constituent une grande étape et la raison pour laquelle nous faisons partie de ce projet.”

Il convient de noter que le F-150 a répondu aux forces de l’ordre en s’arrêtant sur la voie la plus à droite de la voie express fermée. Lorsque la voiture du Virginia State Trooper s’est rapprochée de l’ADS et a fait clignoter ses feux, le véhicule a allumé son clignotant droit et, le cas échéant, s’est déplacé de la voie du milieu vers la voie d’urgence.

Le policier est sorti de son véhicule, s’est approché de l’ADS du côté passager droit et a utilisé un écran tactile sur la vitre pour communiquer avec le gestionnaire de flotte du véhicule ou un humain afin de résoudre tout problème. Après avoir rassemblé les informations nécessaires, le policier a regagné son véhicule. L’ADS a ensuite allumé son clignotant gauche et a réintégré en toute sécurité sa voie précédente.

Les chercheurs ont déclaré que les premières étapes du projet nécessitaient beaucoup de confiance, car le véhicule autonome peut s’arrêter plus brusquement qu’un conducteur humain.

Et après?

L’année dernière, le ministère des Transports de Virginie dit au Mercure que la Virginie n’a pas de loi écrite pour les véhicules autonomes. L’agence a publié un plan stratégique pour l’exploitation de véhicules autonomes en 2020. Le VDOT s’attend à ce que le déploiement de ces véhicules ait un impact sur la sécurité et la mobilité des conducteurs et crée des opportunités de développement économique.

La Virginie a déjà commencé à faire de la place aux véhicules autonomes. Selon Plongée SmartCitiesl’Interstate 66 en Virginie du Nord a rouvert l’année dernière avec des voies pour soutenir les voitures autonomes.

Doerzaph a déclaré que l’étude devrait aider les législateurs dans leurs futures décisions politiques, dont l’une pourrait consister à établir un écosystème connecté et interopérable pour les transports.

Doerzaph a déclaré que le Manuel sur les dispositifs uniformes de contrôle de la circulation, créé par la Federal Highway Administration, fournissait les meilleures pratiques pour la conception des routes. Le manuel a également aidé au cours de l’étude en identifiant quelles zones de travail sont plus faciles à aborder pour l’ADS que d’autres.

Mike Mollenhauer, directeur de division de mise en œuvre de la technologie chez VTTI, a déclaré que les capteurs fournis par Transurban ont aidé le véhicule autonome à comprendre les conditions routières, mais il ne sait pas si les véhicules en auront besoin à l’avenir. Les capteurs « peuvent vraiment améliorer l’expérience », a-t-il déclaré.

« Je pense qu’à un certain niveau, il faut avoir une certaine capacité pour que l’infrastructure joue un rôle dans ce déploiement, mais je ne sais pas s’il faut avoir [it] un système aussi compétent que celui que Transurban opère ici », a déclaré Mollenhauer.

“C’est certainement un avantage pour un déploiement précoce”, a-t-il ajouté, “mais parce que vous voulez ces informations supplémentaires, vous pouvez potentiellement le faire de manière plus sûre que vous ne le pourriez autrement.”

Virginia Tech publiera ses conclusions en ligne début 2024, y compris des vidéos et des photos, selon Mollenhauer.