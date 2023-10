CHARLOTTE, Caroline du Nord – À la suite d’un vote du Blue Ribbon Panel de la conférence, Virginia Tech a été élue favorite de la pré-saison pour remporter le championnat de basket-ball féminin de la Conférence de la côte atlantique 2023-24 pour la première fois dans l’histoire du programme. Les Hokies ouvrent la saison au 8e rang dans le sondage de pré-saison de l’Associated Press et au 5e rang dans le sondage initial des entraîneurs de USA Today.

Pour la deuxième année consécutive, le Blue Ribbon Panel a sélectionné Elizabeth Kitley, vedette de Virginia Tech, comme joueuse de l’année 2023-24 de la pré-saison ACC.

Les Hokies ont terminé avec 45 des 61 votes de première place et 1 116 points. Notre Dame, qui a remporté le titre de la saison régulière de l’ACC la saison dernière, a terminé deuxième avec 14 votes de première place et 1 052 points. La Caroline du Nord et Louisville ont chacune remporté la première place et ont terminé respectivement troisième et quatrième.

Florida State (855 points) complète le top cinq, tandis que Miami (702), qui s’est qualifié pour l’Elite Eight l’année dernière, termine sixième. Duke (686), qui a terminé à égalité avec Virginia Tech au classement final de la saison régulière en 2022-23, s’est classé septième. NC State (652), Syracuse (504) et Virginia (438) complètent respectivement le top 10.

Clemson (395) est n°11, Georgia Tech (342) est n°12, Boston College (226) est n°13, Wake Forest (192) est n°14 et Pitt (120) est n°15.

Kitley cherche à devenir la première triple joueuse de l’année de l’ACC depuis 2013, car elle était la seule représentante de l’ACC sur la liste de six joueurs AP Preseason All-America. La native de Summerfield, en Caroline du Nord, était l’une des trois seules joueuses du pays à avoir en moyenne plus de 18 points et 10,5 rebonds par match la saison dernière, alors qu’elle menait les Hokies à leur tout premier titre de l’ACC et à leur participation au Final Four féminin. Au cours de sa saison senior, Kitley est devenue la leader de tous les temps de Tech en termes de points, de paniers, de blocs et de doubles-doubles, tout en éclipsant 1 000 rebonds et 2 000 points en carrière.

Kitley fait partie de l’équipe All-ACC de pré-saison avec sa coéquipière Georgia Amoore, qui a remporté deux votes pour la première place. Le reste de l’équipe All-ACC de pré-saison est composé de Ta’Niya Latson et Makayla Timpson de l’État de Floride, d’Olivia Miles et Sonia Citron de Notre Dame, de Deja Kelly et Alyssa Ustby de Caroline du Nord et de Dyaisha Fair de Syracuse. Latson a obtenu quatre votes de première place, tandis que Miles en a obtenu trois, et Kelly, Citron et Fair ont chacun obtenu un vote de première place. Maddy Westbeld de Notre Dame et Amari Robinson de Clemson ont chacune obtenu un vote pour la première place, mais n’ont pas obtenu de place dans l’équipe de pré-saison.

Cinq joueurs ont été nommés sur la liste de surveillance des nouveaux arrivants, avec le duo de Louisville Kiki Jefferson et Jayda Curry, Hannah Hildalgo de Notre Dame, Lexi Donarski de Caroline du Nord et Jadyn Donovan de Duke.

La campagne 2023-24 commence le lundi 6 novembre, avec neuf équipes en action, avec en tête d’affiche Notre Dame affrontant la Caroline du Sud dans « Oui Play » à Paris, en France, sur ESPN. Le jeu de l’ACC s’ouvre le jeudi 7 décembre, lorsque Duke rend visite à Clemson.

Les huit meilleures équipes nationales de l’ACC ont été sélectionnées pour participer au tournoi NCAA 2023. Il s’agissait du cinquième tournoi consécutif de la NCAA au cours duquel huit équipes de l’ACC ont été sélectionnées, ce qui égalise le record de la ligue et constitue le plus grand nombre parmi toutes les conférences sur cette période.

Joueur de l’année en pré-saison du Blue Ribbon Panel

Elizabeth Kitley, Gr., C, Virginia Tech

Équipe All-ACC de pré-saison du panneau du ruban bleu (61)

Elizabeth Kitley, Virginia Tech (46)

Ta’Niya Latson, État de Floride (4)

Georgia Amoore, Virginia Tech (2)

Olivia Miles, Notre-Dame (3)

Deja Kelly, Caroline du Nord (1)

Sonia Citron, Notre-Dame (1)

Foire Dyaisha, Syracuse (1)

Alyssa Ustby, Caroline du Nord

Makayla Timpson, État de Floride

Olivia Cochran, Louisville (1)

* Maddy Westbeld (Notre Dame) et Amari Robinson (Clemson) ont chacune reçu un vote pour la première place.

Liste de surveillance des nouveaux arrivants

Hannah Hidalgo, Notre-Dame

Kiki Jefferson, Louisville

Jayda Curry, Louisville

Lexi Donarski, Caroline du Nord

Jadyn Donovan, duc

Ordre d’arrivée prévu par le Comité du ruban bleu (61 votants)