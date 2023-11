Virginia Tech Baseball annonce le calendrier de la saison 2024

John Szefc

– Avec pour ambition d’atteindre la première série mondiale universitaire du programme au cours de la nouvelle année, l’entraîneur-chef du baseball de Virginia Techa levé le rideau sur le calendrier de la saison régulière 2024 des Hokies mardi, révélant une liste attrayante de plus de 30 matchs à domicile superposés à une autre course pénible de 10 week-ends à travers l’ACC.

Parmi ses cinq premiers week-ends à domicile de l’ACC ce printemps, Virginia Tech accueillera Notre Dame (8-10 mars), Pitt (29-31 mars), Wake Forest (5-7 avril), Duke (19-21 avril) et Miami ( du 10 au 12 mai) au English Field du parc Atlantic Union Bank. Les billets – qui seront disponibles à une date ultérieure – sont nécessaires pour accéder à l’une des cinq séries à domicile de l’ACC des Hokies.

Rejoignez la liste d’intérêt pour le baseball de Virginia Tech et soyez le premier informé lorsque les informations sur les billets seront disponibles.

Loin de Blacksburg, Virginia Tech effectuera des voyages de l’ACC à Louisville (15-17 mars), Boston College (22-24 mars), Georgia Tech (12-14 avril), Caroline du Nord (26-28 avril) et Virginie (16 mai). -18). L’affaire de fin de saison des Hokies avec leurs rivaux nationaux marquera le prochain chapitre du choc annuel du Commonwealth entre les équipes présenté par Smithfield, au cours duquel Tech poursuivra sa troisième victoire consécutive en série contre les Cavaliers (2022, 2023).

À la fin de la saison, les 12 meilleurs de la ligue se qualifieront pour participer au Championnat de baseball ACC 2024, qui devrait avoir lieu entre le 21 et le 26 mai (lieu à déterminer).

En décomposant les week-ends hors conférence de Virginia Tech, les Hokies commenceront leur campagne 2024 en retournant une série de trois matchs sur route à Charlotte (16-18 février). La saison dernière, Tech a balayé les 49ers (qui se sont qualifiés pour le NCAA Clemson Regional 2023) en trois matchs à English Field, en s’appuyant sur Chris Cannizzaro un home run de deux points lors du match d’ouverture pour l’emporter 13-11 en 10 manches.

Virginia Tech organisera des séries à domicile contre le Rhode Island (23-25 ​​février) et Stony Brook (1-3 mars) au début de l’année en plus de faire venir l’Ohio (4-5 mai) pour une série de trois matchs qui remplit le week-end de congé des Hokies du jeu ACC. Historiquement, Tech affrontera le Rhode Island et l’Ohio pour la première fois depuis la saison 2013 et organisera ses rencontres inaugurales contre Stony Brook – la deuxième des trois têtes de série régionales n ° 4 à avoir accédé aux College World Series de tous les temps (2012). ).



En ce qui concerne le jeu en milieu de semaine, Virginia Tech jouera des matchs à domicile contre Binghamton (6 mars), Marist (12 mars), ETSU (19 mars), Marshall (26 mars), Liberty (10 avril), Radford (16 avril), George Mason. (23 avril) et James Madison (14 mai). Les Hokies retourneront également quatre dates régionales à domicile avec James Madison (20 février), Radford (27 février), Marshall (2 avril) et Liberty (8 mai).

Compte tenu du calendrier 2024 de Virginia Tech, les Hokies disputeront 34 matchs de saison régulière contre des adversaires classés dans le top 100 du RPI de la Division I de la NCAA 2023, dont 18 matchs de conférence contre des adversaires du top 20. La liste de Tech pour 2024 comprend également 22 matchs contre huit programmes qualifiés pour le championnat de baseball de la division I de la NCAA 2023 – dont deux ont progressé à Omaha (Virginie, Wake Forest).

Toutes les dates et adversaires répertoriés sur le calendrier 2024 de Virginia Tech sont sujets à changement. Les informations sur les billets, ainsi que les horaires des matchs et les informations de diffusion/streaming, seront publiées ultérieurement.