Virginia Tech Athletics et Playfly Sports Properties annoncent une relation de 10 ans en matière de droits d’entreprise et multimédia

Playfly Sports, le leader axé sur les fans et axé sur les données dans les médias, le marketing et la technologie sportifs, a annoncé aujourd’hui la conclusion d’une relation de marketing d’entreprise et de droits multimédias avec Virginia Tech Athletics. Dans le cadre de ce vaste accord de 10 ans, Playfly sera chargé de générer de nouvelles opportunités de revenus liées aux droits multimédias, notamment la création de contenu, la programmation premium de jeux et le développement de nouveaux partenariats, événements et activations.

« Virginia Tech est une université dynamique dotée d’une marque d’athlétisme incroyablement forte. Nous sommes ravis de travailler avec Whit Babcock et son équipe pour renforcer la fierté des Hokie », a déclaré Christy Hedgpeth, présidente de Playfly Sports Properties. « Notre vaste offre de solutions basées sur les données permettra à Virginia Tech d’exploiter diverses sources de revenus et d’améliorer l’engagement auprès des étudiants, des fans et des donateurs.

Le partenariat de Virginia Tech avec Playfly Sports Properties combinera l’expertise de la société en matière de droits multimédias avec sa gamme d’élite de solutions médias et marketing. Playfly vise à débloquer de nouvelles opportunités de revenus pour Virginia Tech Athletics et à renforcer l’enthousiasme des fans en introduisant une multitude de nouvelles offres médiatiques et technologiques. Dans le cadre du nouvel accord, Playfly constituera une équipe hautement compétente dédiée à la promotion et au développement de partenariats stratégiques pour le département sportif de Virginia Tech.

« Nous sommes prêts à apporter l’expertise de Playfly à Blacksburg », a déclaré Whit Babcock, directeur des sports de Virginia Tech. « La compréhension de Playfly de l’écosystème Hokie Athletics ainsi que son expertise et sa passion dans l’espace MMR apporteront une nouvelle énergie et une nouvelle innovation. »

Virginia Tech rejoint un portefeuille croissant de partenaires Playfly Sports Properties exploitant la suite complète de capacités de Playfly, notamment l’Université Baylor, l’Université du Nebraska, l’Université de Floride centrale (UCF), l’Université du Texas à San Antonio (UTSA) et la Florida Atlantic University ( FAU). Les partenaires MMR de longue date de Playfly comprennent, entre autres, l’Université d’Auburn, l’Université d’État de Louisiane (LSU), l’Université du Maryland, l’Université d’État du Michigan, l’Université de Californie du Sud (USC) et l’Université de Virginie (UVA).





À propos de Playfly Sports

Playfly Sports est une entreprise de médias sportifs, de marketing et de technologie centrée sur l’équipe, la ligue, la marque et le réseau. Croire en « Fandom as a Service » et se concentrer sur une approche consultative et basée sur les données pour ATTEINDRE, ENGAGER, MONÉTISER ET MESURER FANDOM donne aux partenaires et aux marques de l’entreprise un avantage concurrentiel. Playfly met en relation plus de 2 000 marques partenaires avec environ 83 % de tous les fans de sport aux États-Unis. Grâce à la plate-forme propriétaire, l’entreprise propose des solutions marketing, technologiques et multimédias évolutives et orientées données, avec des capacités telles que la gestion exclusive du MMR, la vente et l’activation de sponsoring, le streaming, le conseil, la vente de billets/premium, le tout ainsi que de nouvelles plates-formes et technologies génératrices de revenus. . Fondée en septembre 2020, Playfly Sports compte désormais environ 1 000 membres d’équipe répartis dans 43 États américains qui se consacrent à maximiser l’impact des fans de sport locaux très passionnés. Suivez Playfly Sports sur les réseaux sociaux @PlayflySports ou visitez www.playfly.com.